Il matrimonio di Mel C e Chris Dingwall: l’abito da sposa nasconde un omaggio alle Spice Girls

Lo scorso weekend è stato celebrato il matrimonio di Mel C, ex Sporty Spice, e il compagno Chris Dingwall. In quanti sanno che l’abito da sposa nascondeva un omaggio alle Spice Girls?

L'estate è la stagione dei matrimoni e sono moltissime le star più o meno famose che hanno scelto proprio questi caldissimi mesi del 2026 per pronunciare il fatidico sì. Lo scorso weekend è stato il turno di un volto particolarmente noto a tutti coloro che sono stati adolescenti sul finire degli anni '90: Mel C, l'ex Sporty Spice, che ha sposato il modello e produttore australiano Chris Dingwall. La cerimonia è stata celebrata nel Lake District e tra gli invitati non potevano che esserci le Spice Girls in formazione "quasi" completa. L'unica assente era Victoria Beckham, impegnata in America a seguire la finalina dei Mondiali che ha visto trionfare la sua Inghilterra.

La reunion delle Spice Girls al matrimonio di Mel C

Melanie Chisholm, meglio nota come Mel C o Sporty Spice, ha sposato Chris Dingwall, coronando il suo sogno d'amore dopo una storia lunga circa 3 anni. Ha pronunciato il fatidico sì prima durante un rito civile tenutosi in Australia la scorsa settimana, poi durante un ricevimento in gran stile sulla riva del lago di Cumbria, nel nord dell'Inghilterra. Ai festeggiamenti hanno partecipato anche le Spice Girls, che sono state ben liete di riunirsi per il grande giorno. Cosa hanno indossato per l'evento speciale? Mel B ha puntato tutto sulla sensualità con un mini tubino rosa con le paillettes, Geri ha sfidato il dress code da cerimonia con un lungo e floreale abito bianco, mentre Emma ha preferito un tailleur mannish a quadroni bianchi e rosa.

Chi ha firmato l'abito da sposa di Melanie Chisholm, ex Sporty Spice

Perché l'abito da sposa di Mel C nasconde un omaggio alle Spice Girls? Perché a firmarlo è stata Victoria Beckham, che ha realizzato per l'ex collega due diversi look bridal, entrambi total white come richiede la tradizione. Il vestito per la cerimonia civile faceva parte del guardaroba personale dell'ex Posh Spice, che si è offerta di prestarglielo dopo aver saputo di un piccolo "imprevisto" con l'ordine. Si tratta di un elegante slip dress in seta avorio, un modello con la gonna fluida, le spalline sottili e una profonda scollatura sulla schiena. Per i festeggiamenti, poi, Victoria ha pensato bene di modificarlo aggiungendo dei dettagli in pizzo floreale vintage applicati a mano. La stilista ha così fatto sentire la sua presenza nonostante la distanza fisica, esaudendo il desiderio della sposa di rimanere fedele al suo stile minimal e chic.