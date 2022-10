Cristina Marino svela il significato del tatuaggio: è una dolce dedica alla figlia Nina Speranza Cristina Marino ha svelato il significato di uno dei suoi tatuaggi preferiti, che è dedicato alla primogenita Nina Speranza.

Cristina Marino è molto seguita sui social, dove racconta soprattuto del suo lavoro di attrice e imprenditrice del settore wellness. Da sempre appassionata di sport e attività fisica, la moglie di Luca Argentero ha fondato una startup interamente dedicata al mondo del benessere: propone piani personalizzati e programmi di allenamento per persone a ogni livello di preparazione, così da promuovere uno stile di vita sano.

Per quanto riguarda la vita privata, è invece più riservata, così come suo marito. Entrambi, pur condividendo momenti di vita privata e familiare (dalle feste di compleanno assieme alle persone care ai viaggi in giro per il mondo), hanno scelto di non mostrare la loro primogenita. I due sono genitori di Nina Speranza e ora la coppia è in procinto di allargare la famiglia: sono in attesa di un secondo figlio. La maternità è stata per Cristina Marino anche lo spunto per un tatuaggio, uno di quelli a cui è emotivamente più legata.

Il tatuaggio sul braccio di Cristina Marino

L'attrice e imprenditrice milanese ha diversi tatuaggi sul corpo: sono 9 in tutto, piccoli e discreti. In particolare quello nella parte interna del braccio destro è tra i suoi preferiti, per il significato che nasconde. È stato realizzato dall'artista Edoardo Tabacchi ed è una dedica a Nina Speranza, la figlia avuta da Luca Argentero due anni e mezzo fa. Ne ha svelato alcuni dettagli rispondendo alla domanda di una fan, rivolta nelle Instagram Stories.

Cristina Marino ha mostrato il tattoo: è un cerchio con alcuni piccoli simboli tutt'intorno. Sono pianeti e un satellite: dall’alto verso il basso Venere, la Terra, la Luna, Nettuno e Giove. Ha svelato che è il tema natale di Nina Speranza: "E per una magica congiunzione astrale corrisponde alla data del nostro matrimonio". La coppia si è detta sì in gran segreto il 5 giugno 2021 a Città di Pieve. Erano presenti pochi amici e parenti: hanno ristretto gli inviti solo alle persone davvero care (e a un solo vip!). Nina Speranza era nata circa un anno prima, il 20 maggio 2020.

Che cos'è il tema natale

Il tema natale è una sorta di carta d'identità astrologica, che rappresenta graficamente la posizione dei pianeti in orbita attorno al Sole nell'esatto momento della nascita. È un'istantanea che fotografa la posizione dei corpi celesti nel momento in cui si viene al mondo e diventa importante per definire la personalità del nascituro, le sue caratteristiche, le inclinazioni del carattere, le predisposizioni. Insomma, si può sapere qualcosa in più sulla propria natura, dai pregi ai difetti, dalle debolezze ai punti di forza. Cristina Marino non ha resistito alla tentazione di sbirciare tra gli astri!