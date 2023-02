Nina Speranza ‘ruba’ nel guardaroba di Cristina Marino e indossa gli stivali carrarmato Nina Speranza ha ‘rubato’ dal guardaroba di sua madre Cristina Marino un paio di scarpe, per giocare a fare la “grande”. Ha scelto stivali con suola carrarmato.

Le bimbe amano giocare con i vestiti, le scarpe e i trucchi delle mamme. Le osservano per imparare a mimare i loro gesti, rubano i loro abiti dall'armadio per indossarli davanti allo specchio, si divertono a fare "le grandi" con il rossetto sulle labbra e le scarpe col tacco ai piedi. Anche la figlia di Cristina Marino, nonostante la giovanissima età, ha subito adocchiato alcuni capi trendy della collezione materna.

Nina Speranza con le scarpe della mamma

Nina Speranza è la baby diva dei social di Cristina Marino. I fan e follower dell'imprenditrice, sposata con Luca Argentero, hanno apprezzato la sua scelta, per certi versi controcorrente. A differenza di molte altre donne del mondo dello spettacolo, influencer e personalità dei social, lei ha scelto di non mostrare sui figlia online. Pur condividendo su Instagram momenti di vita quotidiana, è sempre molto attenta quando si tratta della privacy e della sicurezza della piccola, che difatti è stata mostrata sempre e solo di spalle o col volto coperto. È un'accortezza che hanno scelto anche Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che non hai mai mostrato in viso la loro primogenita Giulietta.

La 32enne l'ha immortalata in un momento di gioco casalingo molto particolare. La piccola Nina Speranza è seduta sul pavimento: ovviamente non se ne vedono occhi e viso. Alle sue spalle si intravedono dei festoni colorati, forse i residui di una festicciola di Carnevale. Spiccano ai piedi della bimba non un paio di piccole ballerino o mocassini, bensì un paio di pesanti stivali neri stringati. Ovviamente si tratta di un paio di calzature appartenenti a Cristina Marino: sua figlia gliele ha "rubate" per provarle ai suoi piedi e imitare la mamma, come fanno spesso le bambine per sentirsi "grandi". A differenza di Vittoria Lucia Ferragni, che quando ha scelto un paio di scarpe dalla collezione materna ha puntato su maxi zeppe colorate, Nina Speranza ha scelto qualcosa di molto diverso. La bimba sembra abbia uno stile più rock, visto che ha adocchiato degli stivali di pelle con lacci e suola carrarmato,