Cristiano Jr festeggia il compleanno: per il figlio di Ronaldo una torta a tema calcio col numero 7 Cristiano Jr., figlio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, ha compiuto 12 anni: non poteva mancare un party di famiglia per festeggiare.

Quella di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è una numerosa e colorata famiglia piena d'amore. I due sono diventati di nuovo genitori di una bambina due mesi fa, Esmeralda, presentata subito sui social. La coppia era in realtà in attesa di due gemelli, ma il maschietto è morto durante il parto. Gli altri tre bambini sono nati da madre surrogata, una donna di cui non è mai stata rivelata l'identità. I piccoli hanno 12 e 5 anni: il maggiore è Cristiano Jr. e poi ci sono i gemelli Eva e Mateo. C'è poi Alana Martina, classe 2017, la prima figlia biologica del campione. Eva e Mateo hanno compiuto gli anni a inizio giugno: il 17 è stata invece la volta del loro fratello maggiore.

I 12 anni di Cristiano Jr.

Eva e Mateo sono stati festeggiati con un party casalingo a tema: palloncini, festoni colorati, una gigantografia del calciatore (purtroppo assente per via di una partita), due torte personalizzate. Anche il fratello maggiore, il primogenito della coppia, ha ricevuto come regalo una festa domestica. Georgina, dopo la terribile esperienza della morte di uno dei due gemelli, sembra particolarmente dedita alla sua famiglia: ama circondarsi dei suoi figli, vuole trascorrere con loro più tempo possibile, circondandosi d'amore e donando a sua volta a loro tutto quello di cui è capace.

È una mamma presente e premurosa, aspetti messi in luce anche nel documentario di recente uscita Soy Goergina, in cui grande spazio viene dato al ritratto della famiglia al completo e al suo ruolo di madre. Come fatto per i gemelli alcuni giorni fa, anche per Cristiano Jr. è stata organizzata una piccola festicciola, stavolta con tutti presenti, compreso il campione. "Auguri per una giornata felice e una vita piena di momenti meravigliosi. Mamma, papà e i tuoi fratelli continueranno a camminare, sciare, volare, nuotare, navigare, sognare, creare e divertirsi con te mano nella mano. Siamo così orgogliosi del grande ometto che stai diventando. Ti amiamo infinitamente": questa la dedica per il festeggiato.

La festa di compleanno per Cristiano Jr

Il 17 giugno Cristiano Jr. ha compiuto 12 anni. La famiglia si è divertita trascorrendo insieme la giornata, culminata con un party. Tutto è stata curato nei dettagli: palloncini, coriandoli, una torta personalizzata a tema calcistico. Sul dolce non poteva mancare la maglietta numero 7, quella che indossa il campione ma anche suo figlio, il quale ne sta seguendo le orme nel mondo dello pallone.