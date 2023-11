Cristian Totti festeggia i 18 anni con papà Francesco: party casual in jeans e giacca sportiva Ieri sera Cristian Totti ha continuato a festeggiare i suoi 18 anni. A organizzare il party questa volta è stato papà Francesco, che ha organizzato una serata decisamente più informale e casual rispetto all’ex moglie Ilary Blasi.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri, lunedì 6 novembre, è stata una giornata davvero speciale per Cristian Totti: il primo figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti ha raggiunto l'importante traguardo dei 18 anni e non ha potuto fare a meno di festeggiare in gran stile. I genitori, ormai separati da tempo, hanno deciso di evitare la reunion anche in quest'occasione, preferendo organizzare per lui due diversi party. La conduttrice ha regalato al ragazzo una serata con gli amici e con le sorelle in una location da sogno (con tanto di cena stellata) e allo scoccare della mezzanotte gli ha fatto arrivare una maxi torta personalizzata, posando con lui per un dolce ritratto di famiglia. Ieri, invece, è stato il turno del calciatore, che ha invece preferito qualcosa di più semplice e informale.

La festa per Cristian organizzata da Francesco Totti

Continuano i festeggiamenti per i 18 anni di Cristian Totti: ieri è stato il turno di papà Francesco, che ha pensato bene di organizzare un secondo party in onore del figlio con le sorelle Chanel e Isabel e altri cari amici. Sui social sono apparse diverse Stories dell'evento ma in nessuno è stata specificata la location, la cosa certa è che sembra essere un luogo decisamente meno informale della tenuta casertana scelta dalla mamma.

I palloncini alla festa di Cristian Totti

Una tavola imbandita in total white, eleganti sedie trasparenti di design, una miriade di palloncini e un maxi led bianco a forma di 18: a concludere la serata è stata una torta a più piani a panna e cioccolata decorata con una scritta semplice che recita "Auguri Cristian 18".

La location della festa

Il look casual di Cristian Totti

A dare prova del fatto che la serata fosse decisamente meno formale del precedente party è stata la scelta di stile del festeggiato. Cristian Totti ha detto no ai classici completi su misura con pantaloni e blazer coordinati, ha preferito un look più comodo e casual.

Cristian con la sorella Isabel Totti

Ha infatti sfoggiato un paio di jeans scuri, una t-shirt bianca e una giacca sportiva color panna in tessuto lucido. La sorella Isabel, invece, non ha rinunciato alla minigonna di tulle total black, anche se l'ha abbinata a una semplice t-shirt candida. Insomma, a quanto pare Cristian ha avuto modo di celebrare "in grande" il suo traguardo speciale: ora per lui è arrivato il momento di godersi al massimo la "nuova vita" da adulto.