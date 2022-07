Costanza Caracciolo segue il trend delle piume: il look estivo è all’insegna del rosa Costanza Caracciolo è a Formentera con la famiglia e ha approfittato di una serata con gli amici per dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha seguito il trend degli accessori di piume sfoggiando un adorabile minidress sui toni del rosa: ecco quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Costanza Caracciolo si sta godendo le meritate vacanze al termine di un lungo e stressante anno lavorativo e, come gran parte delle star che hanno già dato il via alle ferie, non può che documentare tutto sui social, dove mostra regolarmente i suoi look estivi e balneari. È a Formentera col compagno Bobo Vieri e con le figlie Stella e Isabel e, sebbene gli impegni da mamma le lascino pochissimo tempo libero, sta riuscendo lo stesso a godersi qualche ora di relax. Qualche sera fa, ad esempio, l'ha dedicata al glamour: per uscire con gli amici ha seguito il trend degli accessori di piume, apparendo più sofisticata che mai tra occhiali da gatta e minidress total pink.

L'abito di piume di Costanza Caracciolo

Al motto di "My Casual Tuesday" (con tanto di hashtag #sobrietà), Costanza Caracciolo ha mostrato il suo outfit per la serata vacanziera con gli amici. Ha seguito due dei trend più gettonati del momento, quello delle piume e del total pink, sfoggiando un minidress che si rivelerà perfetto per aggiungere un tocco glamour all'estate. Ha puntato sull'originalità del brand Art dealer indossando uno degli iconici abiti dalle sfumature pastello. Per la precisione ha scelto l'Iris Mini Dress – Apricot Blush, un modello di seta toni del rosa, giallo e albicocca: ha la chiusura a portafoglio, lo scollo a V e l'orlo delle maniche decorato con delle appariscenti piume rosa. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale viene venduto a 370 euro, anche se attualmente è sold-out.

Minidress di Art dealer

Costanza Caracciolo "ricicla" gli occhiali da gatta

La Caracciolo ha completato il tutto con dei gioielli gold, dalla collanina sottile con le foglie incrociate ai maxi orecchini a cerchio. Ha poi riciclato gli occhiali da sole da gatta che aveva indossato già a inizio vacanza, mentre per quanto riguarda i capelli ha optato per un'acconciatura tirata all'indietro dall'effetto bagnato. Make-up appena accennato che ha messo in risalto l'abbronzatura, sorriso stampato sul viso ed espressione da diva: Costanza è a Formentera da poco più di 10 giorni ma è già entrata al 100% nel mood vacanziero. Prossimamente continuerà a proporre dei look super stilosi, così da ispirare tutte coloro che si apprestano a preparare la valigia?