Cosa ha regalato Donald Trump alla regina Camilla e quanto costa il prezioso dono simbolico

Durante la visita di Stato a Londra Donald Trump ha portato dei regali ai royals, come da tradizione. Per Camilla ha scelto qualcosa di prezioso e simbolico.

Questa settimana i royals sono stati impegnati con importanti appuntamenti istituzionali: hanno ospitato Donald Trump e Melania Trump, che hanno raggiunto Londra per qualche giorno, per una visita di Stato. Il presidente e sua moglie hanno trascorso molto tempo con Re Carlo e la regina Camilla, si è svolto un banchetto in loro onore al castello di Windsor, poi la first lady e la principessa Kate Middleton hanno avuto modo di trascorre qualche ora insieme ai giardini di Frogmore Cottage, prima della ripartenza. Tradizione vuole che in queste occasioni ci si scambi dei regali, sicuramente preziosi, ma anche di valore simbolico, che possano testimoniare il rapporto si amicizia e collaborazione tra i Paesi. Così è stato anche questa volta.

Il dono di Donald Trump alla regina

Da sempre durante le visite di Stato i rappresentati dei Pesi sono soliti scambiarsi dei regali, in segno di rispetto e per consolidare i rapporti, umani e istituzionali. Proprio per questo al di là del valore economico c'è anche un valore simbolico, sotteso a questi oggetti, mai scelti a caso. La tradizione si è ripetuta anche quest'anno. Re Carlo e la regina Camilla hanno donato al presidente e alla first lady: la bandiera che sventolava su Buckingham Palace il giorno dell'insediamento, un elegante volume rilegato in pelle realizzato appositamente per loro dalla Royal Bindery del Castello di Windsor per celebrare il 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza, una borsa personalizzata dalla stilista britannica Anya Hindmarch per Melania Trump, una cornice d'argento con l'incisione del simbolo congiunto dei due sovrani. In cambio, Donald Trump e Melania Trump hanno portato a re Carlo la replica di una spada del presidente Eisenhower, simbolo della storica alleanza che risultò decisiva nella Seconda Guerra Mondiale e speranza di una collaborazione duratura tra i due Paesi. A Kate Middleton ha coppia ha regalato un prezioso bracciale vintage. Un gioiello anche per Camilla, ma una spilla a forma di fiore, sempre dello stesso brand.

Camilla con la spilla a forma di fiore Tiffany&Co. regalatale da Donald Trump

Il significato del gioiello e quanto costa

Per entrambe i Trump hanno scelto di affidarsi s Tiffay&Co. Il motivo risiede proprio nella fama del brand, che è sì conosciuto a livello mondiale, ma è quello che storicamente viene utilizzato per i regali di queste occasioni istituzionali. La caporedattrice di Town & Country, Stellene Volandes, ha spiegato: "Tiffany & Co. ha una lunga storia americana: è stata fondata a New York quasi 200 anni fa e ha una lunga storia con gli abitanti della Casa Bianca. È il punto di riferimento dei presidenti quando devono scegliere regali ufficiali. Il presidente Trump regalò alla regina Elisabetta una spilla, gli Obama e i Biden fecero regali Tiffany, i Kennedy regalarono alla regina una cornice Tiffany in argento, quando i Reagan si recarono a Windsor per la loro visita di Stato, non regalarono Tiffany alla regina, ma ne diedero uno al primo ministro Thatcher. Questa visita sembra aver seguito questa lunga tradizione".

La seconda spilla indossata da Camilla

La spilla donata alla regina, inoltre, è in oro 18 carati impreziosita con quattro rubini (pietra portafortuna della regina) e un diamante centrale (i preferiti della first lady). In segno di rispetto e apprezzamento, Camilla ha indossato il gioiello poche ore dopo, durante la cerimonia militare Beating Retreat al Castello di Windsor, per poi sostituirla con un'altra spilla. Maxwell Stone della rinomata ioielleria Steven Stone ha commentato a Hello "Indossare la spilla così poco dopo averla ricevuta è stato un gesto premuroso da parte della Regina Camilla, che ha dimostrato la sua gratitudine e il suo rispetto per il dono". Essendo una spilla vintage, rara e antica, il suo valore potrebbe aggirarsi attorno alle 30.000 sterline, cioè 34 mila euro.