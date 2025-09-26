Cosa ha regalato Donald Trump a Kate Middleton: è un dono costoso che ha anche un valore simbolico

Kate Middleton e Donald Trump

Donald Trump e sua moglie Melania sono stati qualche giorno a Londra, una visita di Stato in cui hanno avuto modo di trascorrere molto tempo coi royals. Uno dei momenti cruciali è stato la cena di gala al castello di Windsor a cui erano presenti il principe William, la principessa Kate Middleton, ovviamente re Carlo con la regina Camilla. Questa è stata la seconda visita ufficiale del leader americano in nel Paese europeo, un modo per rafforzare i rapporti e ovviamente ciò che ne consegue dal punto di vista dei legami economici, ma anche per discutere della delicata situazione in Ucraina e in Medio Oriente. Al banchetto, il presidente ha trascorso molto tempo con la principessa del Galles e le ha portato anche un regalo.

Il regalo di Donald Trump alla principessa del Galles

Scambiarsi dei doni è un momento fondamentale delle visite di Stato: è una tradizione diplomatica di vecchia data a cui non si può non sottostare e infatti sia Donald Trump che i royals l'hanno rispettata. Non si sono sottratto di fronte a questa consuetudine consolidata. Re Carlo e la regina Camilla hanno fatto dei doni simbolici al presidente e alla first lady: la bandiera che sventolava su Buckingham Palace il giorno dell'insediamento, un pregiato volume rilegato in pelle realizzato esclusivamente per loro dalla Royal Bindery del Castello di Windsor per il 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza, una borsa personalizzata dalla stilista britannica Anya Hindmarch per Melania Trump, una cornice d'argento con l'incisione del simbolo congiunto delle Loro Maestà. In cambio, il presidente e la first lady non sono certo stati da meno. Hanno donato al re una replica di una spada del Presidente Eisenhower, simbolo della storica collaborazione che fu fondamentale per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale e della cooperazione duratura tra i due Paesi.

Kate Middleton e Donald Trump alla cena di Stato

A Camilla, Donald Trump ha portato una spilla vintage Tiffany & Co., iconico marchio americano. Il gioiello è impreziosito anche da rubini (pietra portafortuna della regina) e diamanti (amati dalla First Lady). Ma i coniugi Trump hanno portato un regalo anche alla principessa del Galles. Si tratterebbe di un bracciale vintage in argento disegnato da Elsa Peretti firmato anche questo Tiffany & Co. Questo è un brand che ritorna spesso quando si tratta di visite di Stato e incontri istituzionali e c'è un motivo. Come ha spiegato la caporedattrice di Town & Country, Stellene Volandes: "Tiffany & Co. ha una lunga storia americana: è stata fondata a New York quasi 200 anni fa e ha una lunga storia con gli abitanti della Casa Bianca. È il punto di riferimento dei presidenti quando devono scegliere regali ufficiali. Il presidente Trump regalò alla regina Elisabetta una spilla, gli Obama e i Biden fecero regali Tiffany, i Kennedy regalarono alla regina una cornice Tiffany in argento, quando i Reagan si recarono a Windsor per la loro visita di Stato, non regalarono Tiffany alla regina, ma ne diedero uno al primo ministro Thatcher. Questa visita sembra aver seguito questa lunga tradizione".