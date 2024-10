video suggerito

Cosa ha indossato Matilde, la figlia di José Mourinho, per il suo matrimonio con Danny Graham Matilde Mourinho, la figlia dell’allenatore José Mourinho, si è sposata con il fidanzato Danny Graham. Ha organizzato un sontuoso ricevimento di nozze nella tenuta di famiglia in Portogallo, puntando tutto su una lunga sirena di pizzo bianca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La stagione dei matrimoni non si è ancora chiusa, anzi, sono moltissime le coppie che hanno scelto di pronunciare il fatidico sì in autunno, ben lontani dalle temperature roventi di piena estate. È il caso di Matilde, la figlia dell'allenatore José Mourinho, che ha approfittato del weekend per sposare il fidanzato Danny Graham. I due hanno organizzato una sontuosa cerimonia in Portogallo e si sono dati ai festeggiamenti scatenati per tutto il weekend con oltre 300 invitati. Cosa ha indossato la sposa per il suo giorno speciale?

Il matrimonio di Matilde Mourinho e Danny Graham

Matilde Mourinho e il fidanzato Danny Graham si sono sposati sabato scorso, coronando così il loro sogno d'amore dopo 8 anni di relazione. Lei è una designer di gioielli, lui un imprenditore ma, nonostante la notorietà di José, hanno preferito tenersi sempre lontani dal mondo dello spettacolo. Come da tradizione tra le star, però, hanno optato per un intero weekend di festeggiamenti. Le celebrazioni sono partite con una cena prematrimoniale con 80 ospiti alla Casa-Museu José Maria da Fonseca, mentre il giorno dopo il fatidico sì è stato pronunciato nella villa di famiglia ad Azeitao, in Portogallo. A concludere i party è stato un grande evento alla Herdade do Perú, una location esclusiva molto vicina alla tenuta dei Mourinho. Gli sposi sono stati bene attenti a garantire la privacy degli oltre 300 invitati (quasi tutti arrivati a bordo di jet privati).

Matilde Mourinho e Danny Graham

L'abito da sposa di Matilde Mourinho

Cosa ha indossato Matilde Mourinho per il matrimonio? Le uniche foto che circolano sul web sono quelle della cerimonia nella tenuta di famiglia, in occasione della quale l'influencer ha puntato tutto su un sinuoso abito di pizzo ricamato. Ha rispettato la tradizione del total white in pieno stile bridal, apparendo meravigliosa e principesca in una lunga sirena fasciante, un modello con strascico, maniche lunghe e scollo a barca che ha lasciato le spalle nude. L'acconciatura raccolta e bon-ton ha poi lasciato in bella vista la porte posteriore del bustier decorata con dei romantici bottoncini lungo la chiusura. Orecchini scintillanti, make-up semplice e bouquet di fiori bianchi: la primogenita dell'allenatore ha lasciato trionfare l'eleganza senza tempo nel suo giorno speciale.

L'abito da sposa di pizzo di Matilde Mourinho