Cosa è successo ai capelli di David Beckham? Qualche giorno fa David Beckham era apparso sui social con i capelli molto radi, mentre di recente è tornato a sfoggiare una folta chioma. Cosa c’è dietro questa trasformazione?

A cura di Valeria Paglionico

David Beckham è recentemente diventato protagonista di una docu-serie di Netflix che racconta i lati più intimi e nascosti della sua carriera e della sua normale quotidianità, dall'infanzia vissuta nell'East London al successo nel mondo del calcio, fino ad arrivare alla nascita della sua splendida famiglia al fianco di Victoria. Nel corso degli anni ha sempre avuto la passione per le acconciature originali, tanto da aver reso iconiche le micro treccine negli anni '90. Di recente, però, ha sconvolto tutti apparendo sui social con i capelli molto radi e quasi del tutto rasati: cos'è successo alla sua chioma?

La foto di David Beckham con i capelli radi

Dagli esordi a oggi David Beckham ha spaziato tra le pettinature più svariate, passando dalla cresta bionda al caschetto, fino ad arrivare al taglio rasato o al ciuffo fonato. Negli anni '90 è riuscito addirittura a rendere trendy lo chignon da uomo e le treccine "attaccate alla testa", acconciatura di cui però si è pentito molto dopo. Oggi, invece, punta su una chioma quasi rasata ma qualche giorno fa ha sconvolto tutto con dei capelli molto radi. Molti utenti del web hanno cominciato a prenderlo di mira chiedendogli come fosse possibile e dandogli dei consigli su come infoltirli, ma cos'è successo davvero ai capelli del calciatore?

David Beckham con i capelli folti

La "trasformazione" della chioma di David Beckham

Da qualche anno a questa parte si è parlato spesso di un presunto trapianto di capelli di David Beckham ma lui non ha mai né confermato, né smentito le voci. Secondo gli esperti della Wimpole Clinic Harley Street di Londra, la chioma del calciatore si è diradata col tempo ma l'attaccatura è cambiata pochissimo nel giro degli ultimi 20 anni, dunque potrebbe essersi servito semplicemente di spray infoltenti per "mascherare" il dettaglio. Se non si è sottoposto a un trapianto, potrebbe aver utilizzato anche delle fibre capillari, la cui carica statica aderisce ai peli esistenti dando vita a un effetto naturalmente folto. Qualsiasi sia stata la "soluzione" adottata, la cosa certa è che David negli ultimi giorni è apparso nuovamente sui social con una chioma impeccabile.