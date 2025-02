video suggerito

Com'era Elettra Lamborghini prima del successo: le foto della cantante dagli esordi ad oggi Elettra Lamborghini sarà tra le co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo 2025 ma in quanti ricordano com'era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione da quando era ragazzina a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini sarà tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2025: durante la terza serata sarà co-conduttrice insieme a Miriam Leone e Katia Follesa e per tutta la puntata affiancherà il direttore artistico Carlo Conti. Per lei non si tratta della prima volta all'Ariston, aveva già partecipato all'evento come Big nel 2020 ma in questa "nuova veste" è un vero e proprio debutto. Non sorprende, dunque, che voglia curare tutti i dettagli dell'esperienza, facendo particolare attenzione soprattutto ai look che sfoggerà sul palco (sui quali sembra essere ancora indecisa). Oggi siamo abituati a vederla bellissima, sensuale e glamour ma com'era prima di diventare una star della tv?

Com’era Elettra Lamborghini prima del successo: la foto a 17 anni

Elettra Lamborghini è sempre stata "famosa" grazie al suo cognome ma solo negli ultimi anni è diventata una star della tv. Nonostante la notorietà, è rimasta molto semplice e spontanea, tanto che sui social condivide un rapporto molto diretto con i fan. Sul suo profilo non solo documenta la normale quotidianità fatta di impegni lavorativi e viaggi in giro per il mondo col marito Afrojack, ma lascia spazio anche alle foto di quand'era una bambina.

Elettra Lamborghini a 17 anni

Spesso si ritrova a riaprire i vecchi album di ricordi (soprattutto quando ritorna a casa della famiglia a Bologna) e non ci pensa su due volte a condividere tutto sul profilo Instagram. C0m'era l'ereditiera a 17 anni, quando ancora non sognava la carriera nella tv? Sebbene avesse il viso da ragazzina, era già meravigliosa, con gli occhi azzurrissimi, il sorriso smagliante e i capelli fluenti che ancora oggi la contraddistinguono.

Elettra Lamborghini prima del successo televisivo

Elettra Lamborghini ha rifatto seno e labbra

A rendere Elettra Lamborghini letteralmente iconica sono le forme prorompenti che ha esaltato con piercing e tatuaggi, primo tra tutti quello maculato su fianchi e sedere.

Elettra nel 2017

Finita spesso al centro del mirino dei "curiosi", ha spiegato di non essere mai stata ossessionata dalla chirurgia estetica.

A Sanremo 2020

Nonostante ciò, ha ceduto a qualche ritocco: si è rifatta il seno e in passato ha provato a rendere le labbra più carnose con qualche puntura ma, insoddisfatta del risultato, ha smesso di ricorrere a questo piccolo intervento. Per il resto è fiera di essere rimasta naturale al 100%, dal viso al fondoschiena, fino ad arrivare agli addominali scolpiti, e sui social si scaglia duramente contro tutti coloro che mettono in dubbio la sua sincerità.