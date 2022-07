Come sopravvivere al caldo se si è invitate a un matrimonio: 6 abiti comodi e freschi da indossare Siete state invitate a un matrimonio in estate e non sapete come sopravvivere al caldo torrido? Ecco una piccola guida per scegliere abiti “anti-caldo”, comodi e freschi, in modo da non trasformare i matrimoni estivi di amici e parenti in un vero e proprio incubo.

Pronovias

Dopo il lungo periodo di lockdown e il conseguente blocco degli eventi, pian piano si torna alla vita normale e sono moltissime le coppie che hanno scelto di organizzare durante la stagione calda le proprie nozze. I matrimoni in estate, con le temperature torride, possono essere un vero e proprio incubo per le invitate: tacchi a spillo, abiti lunghi e tessuti sintetici contribuiscono a rendere difficile un'esperienza che dovrebbe essere piacevole. Ecco una piccola guida per scegliere un abito da matrimonio "anti-caldo", comodo e fresco.

Il look perfetto per partecipare a un matrimonio da invitate va scelto in base alle "regole" di bon ton ma anche pensando alle temperature alte che potrebbero rendere la giornata infernale. La prima regola è bandire il nero e i colori troppo scuri, l'ideale per un perfetto look da matrimonio sono gli abiti dai colori accesi o pastello, con fantasie fiorate o geometriche. In estate è necessario dire addio anche a tessuti sintetici o troppo pesanti: seta, cotone e lino sono i tessuti più adatti per contrastare il caldo. Tra i modelli più freschi tra cui scegliere per partecipare a un matrimonio ci sono quelli con spalline sottili, gli chemisier da poter aprire sul davanti, i mini dress o i vestiti incrociati e quelli che lasciano spalle e schiena nuda.

Lo chemisier

Lo chemisier, ovvero l'abito midi o lungo aperto sul davanti e da chiudere con i bottoni o con una cintura, è uno dei modelli più comodi e freschi per l'estate. Questo vestito non costringe il corpo e lo lascia libero di muoversi. Per un matrimonio scegliete uno chemisier con fantasia fiorata o foliage dai colori intensi, come il modello in foto della linea CH di Carolina Herrera.

CH Carolina Herrera

L'abito in seta

La seta è il tessuto migliore da indossare per un matrimonio, sia perché rende elegante e glamour anche il vestito più essenziale, sia perché si tratta di un tessuto fresco che fa respirare la pelle. Per un matrimonio in estate puntate su un modello lungo non troppo aderente, magari smanicato, in modo da lasciare libere le braccia. L'abito in seta giallo limone di Stella McCartney potrebbe essere l'ideale per un matrimonio ad agosto o a settembre.

Stella McCartney

L'abito incrociato

Pratico ed elegante, l'abito incrociato sul seno è la scelta ideale perché accompagna le forme senza costringere il corpo. Per un matrimonio estivo scegliete un vestito lungo o midi, in seta o viscosa, come il modello dai colori tenui di Pronovias, che ha maniche corte morbide e spacco laterale.

Pronovias

Il vestito corto

Per combattere il caldo il vestito corto è l'ideale. Se siete state invitate a un matrimonio puntate su qualcosa di cool e originale, con un tocco romantico, come il minidress ricoperto di piume rosa pastello (le più trendy di stagione), firmato Ermanno Scervino, dalle spalline sottili e dallo scollo a cuore.

Ermanno Scervino

L'abito con cut

Gli abiti con cut sono il must della Primavera/Estate 2022 e sono anche perfetti per un matrimonio estivo. I tagli su pancia, fianchi e schiena rendono questi abiti freschi e perfetti per affrontare le nozze con 40 gradi. Tra i modelli più eleganti c'è quello in giallo neon di Emilio Pucci, con gonna longuette, cut sui fianchi e schiena nuda.

Emilio Pucci

Lo slip dress con spalline sottili

Lo slip dress, che ricorda la lingerie in seta, con spalline sottili e gonna morbida, è il modello più chic, elegante e fresco, perfetto per un matrimonio in estate. Puntate su colori accesi, come il blu elettrico, e su modelli con gonna plissettata, come il modello di Mango.