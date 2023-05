Com’è l’attrice della Sirenetta fuori dal set: lo stile di Halle Bailey tra bikini e crop top Al cinema ha la coda di Ariel e i capelli rossi, ma nella vita di tutti i giorni l’attrice Halle Bailey è una ragazza glamour e alla moda.

A cura di Beatrice Manca

Dopo una lunga attesa e qualche polemica, il live action Disney La Sirenetta è arrivato al cinema. A dare il volto e la voce alla protagonista è la giovane attrice Halle Bailey, 23 anni, fino a questo momento soprattutto per essere la voce del duo Chloe x Halle, fondato insieme alla sorella. Nel film ha la famosa coda dai riflessi iridescenti e una cascata di capelli rossi (che le sono costati 100mila euro), ma fuori dal set ha uno stile fresco e vibrante, fatto di crop top, bikini e abiti sinuosi e colorati.

Lo stile di Halle Baley fuori dal set

Nella vita di tutti i giorni, l'attrice veste una qualunque ragazza della sua età: ama i jeans e i crop top, gli abiti stretch con dettagli cut out e i coordinati in total pelle. Il filo conduttore dei suoi look sono i colori accesi e i tagli audaci: vita bassa e top reggiseno mettono in risalto la sua figura minuta. Anche nella sua semplicità non mancano i dettagli di lusso: dalle felpe Balenciaga alle borse Hermès.

Halle Bailey in Off–White

A giudicare dal suo profilo Instagram, il mare sembra essere una sua grandissima passione: forse era destino che Rob Marshalol scegliesse proprio lei per il ruolo della Sirenetta. Halle Bailey pubblica moltissime foto sul bagnasciuga o in barca dove sfoggia bikini colorati, camicie in lino e parei. L'idea da copiare quest'estate? La gonna longuette sopra al bikini, per essere perfette dalla spiaggia all'aperitivo!

Halle Bailey via Instagram

Halle Bailey è una sirena anche sul red carpet

Durante il tour promozionale del film, però, l'attrice ha dato il meglio di sé in fatto di stile con una serie di look ispirati al suo personaggio: abiti che sembrano fatti d'acqua, ricami iridescenti, vestiti effetto rete o accessori di perla. Leggendario è l'abito effetto liquido indossato alla premiere di Los Angeles: una creazione del designer Valdrin Sahiti dai riflessi argentati che ricreava l'effetto di uno spruzzo d'acqua.

Halle Bailey in Valdrin Sahiti

Durante il tour promozionale del film Halle Bailey ha continuato a indossare abiti in puro stile Mermaidcore in tutte le sfumature dell'oceano, dal bianco perla al verdeacqua, fino al turchese. L'ultimo, in ordine di apparizione è una creazione speciale di Off-White disegnata per lei dal designer Ibrahim Kamara: un abito lungo celeste lucente con applicazioni di cristalli sul corpetto e applicazioni laterali in tessuto trasparente.

Halle Bailey in Off White

L'unico dettaglio che non è mai cambiato? La sua chioma fatta di treccine, che l'attrice porta così fin da quando era piccola: il fatto che abbia potuto mantenere i dreadlock anche nel film è una vera e propria rivincita culturale dei capelli afro, a lungo considerati fonte di imbarazzo o di disagio. L'importanza della rappresentazione è anche questa: far sentire tutte le bambine di colore a proprio agio, senza la pressione di apparire "più occidentali".