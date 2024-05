video suggerito

Come hanno festeggiato l'anniversario Harry e Meghan: la coppia dice no alle feste e sceglie una steakhouse Meghan Markle e il principe Harry festeggiano il sesto anniversario di matrimonio. Per i duchi di Sussex niente party o feste sfarzose: la coppia sceglie una location sobria.

A cura di Arianna Colzi

Meghan Markle e il principe Harry

Meghan Markle e Harry festeggiano il loro sesto anniversario di matrimonio: i duchi di Sussex si sono sposati nel maggio 2018 a Londra. Le loro nozze avrebbero cambiato per sempre la storia della Famiglia Reale, vista la decisione di abbandonare i doveri e i titoli istituzionali per trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti. Da allora molto è cambiato nel loro modo di apparire in pubblico e nello stile comunicativo adottato, alternando libri e serie tv rivelazioni a periodi di low profile. Proprio sulla scia di questa rinnovata sobrietà, i due coniugi hanno festeggiato l'anniversario a Montecito, città della California in cui vivono.

L'anniversario dei Duchi di Sussex

Mentre sembrano essersi placate le polemiche relative al presunto royal tour di Harry e Meghan Markle in Nigeria, i duchi di Sussex scelgono una semplice cena di coppia con amici per celebrare il loro sesto anniversario di matrimonio. I due coniugi, infatti, hanno festeggiato alla Lucky's Steakhouse di Montecito, uno dei ristoranti più noti della città. La tradizione delle steakhouse è molto presente negli Stati Uniti visto la passione per la carne diffusissima in tutto il Paese: il locale scelto da Meghan Markle e Harry ha anche altre due sedi, una sulla costa ovest a Malibu e l'altra sulla costa est nel quartiere Soho di New York.

Lucky's Steackhouse

Quanto costa una cena nel locale scelto dai Sussex

Il locale californiano, insomma, è molto tradizionale e informale: niente ristorante stellato o frequentato da vip per Meghan e il principe Harry. Anche i prezzi non sono dei più bassi ovviamente, siamo pur sempre in California, ma non sono eccessivi per essere una steakhouse: le steak si aggirano sugli 80 dollari, stessa media di prezzo anche per le special steaks. Oltre ai tagli di carne non mancano antipasti di mare, insalate, i classici panini e le immancabili patate (fritte, al forno, aromatizzate e molte altre varianti). Il conto medio per un pasto completo, senza bevande, si aggira intorno ai 150 dollari, 138 euro con il cambio attuale.

L'ingresso del ristorante