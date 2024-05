Harry e Meghan festeggiano l’anniversario di matrimonio, quali regali si scambiano ogni anno

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Harry e Meghan il giorno del matrimonio

Harry e Meghan hanno festeggiato l'anniversario di matrimonio. La coppia si è sposata il 19 maggio di 6 anni fa con una cerimonia fiabesca, trasmessa in diretta mondiale. L'ex attrice ha sposato il suo principe con un abito di Givenchy, davanti a una platea di invitati che andavano dalla regina Elisabetta II a Oprah Winfrey.

Harry e Meghan il giorno delle nozze

Nella serie Netflix che aveva come protagonisti i duchi di Sussex sono stata condivise alcune foto inedite della festa, tra cui il loro primo ballo. "Volevo solo che la musica fosse divertente. Anche quella del nostro primo ballo", aveva spiegato Meghan Markle giustificando la scelta di danzare sulle note di Land of 1,000 Dances di Wilson Pickett.

Come festeggiano i duchi di Sussex gli anniversari di matrimonio

La coppia ama celebrare l'anniversario di matrimonio in modo intimo; per il primo anno, nel 2019, si sono goduti un pranzo con la madre di Meghan Markle, Doria Ragland, che si era recata nel Regno Unito per conoscere il nipote, nato poche settimane prima, il 6 maggio.

Harry e Meghan il giorno delle nozze

Per quell'occasione il principe Harry aveva regalato alla moglie un anello che aveva sfoggiato al suo primo Trooping the Colour. Da allora, ogni anno, amano farsi regali a tema, reinterpretando la tradizione.

I regali di Harry e Meghan

In occasione del primo anniversario, detto nozze di carta, Meghan ha fatto incorniciare il discorso del matrimonio per regalarlo al principe. Per celebrare il secondo anno, nel 2020, poco dopo essersi trasferiti in California dopo aver lasciato il ruolo di membri senior della famiglia reale, si sono fatti dei regali a base di cotone.

Harry e Meghan in occasione della nascita di Archie

Il cuoio è un regalo tradizionale per il terzo anniversario, seguito da frutta e fiori per i quattro anni e dal legno per il quinto. I regali di ferro vengono tradizionalmente scambiati al sesto anniversario.