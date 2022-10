Com’è cambiata Paola Barale dagli esordi ad oggi, le foto prima e dopo della showgirl Paola Barale è sempre stata tra i volti più amati della tv italiana ma in quanti ricordano i suoi esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dai primi anni di carriera a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Paola Barale è tra i volti storici più amati della tv italiana: ha debuttato nello spettacolo per caso sul finire degli anni '80, quando venne notata per via della somiglianza con la cantante Madonna, e da allora non ha più smesso di avere successo. La prima apparizione televisiva risale al 1986, quando venne ospitata a Domenica In dal conduttore Mino Damano che non poté fare a meno di paragonarla alla regina del pop. Certo, da qualche anno a questa parte ha preferito ridurre al minimo le sue apparizioni pubbliche ma, nonostante ciò, continua a essere seguitissima dai fan. Oggi ha raggiunto i 55 anni ma vanta ancora la bellezza mozzafiato e il fascino irresistibile degli esordi, anche se il suo stile è cambiato in modo drastico. Chi ricorda com'era nei primi anni nello showbusiness? Ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazione.

Come era Paola Barale prima del successo: la somiglianza con Madonna

La carriera televisiva di Paola Barale è cominciata per caso: a dispetto di quanto si potrebbe pensare, da giovane non aveva mai pensato di poter lavorare nel mondo dello spettacolo, anzi, voleva diventare professoressa di educazione fisica. Dopo il diploma, però, in molti hanno cominciato a farle notare l'incredibile somiglianza con Madonna nel periodo di True Blue.

Paola Barale negli anni ’90

Capelli biondissimi e cotonati, profondi occhi azzurri, pelle di porcellana e corpo mozzafiato proprio come la popstar: è stato proprio questo dettaglio che le ha permesso di farsi notare, facilitando il debutto in tv. Dopo la prima apparizione televisiva a Domenica In, è diventata Littorina nel programma Odiens di Antonio Ricci, mentre nel 1989 è stata scelta da Mike Bongiorno come valletta ufficiale de La ruota della fortuna.

A Buona Domenica nel 2000 con l’acconciatura bon–ton

Paola Barale oggi, com'è cambiata la showgirl

Di anni ne sono passati dal debutto di Paola Barale in tv e, sebbene ad oggi abbia superato i 50 anni, non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue. Certo, ha qualche segno del tempo in più sul viso, ma non per questo appare meno affascinante degli esordi. Il dettaglio che più di tutti è cambiato col tempo? Ha rivoluzionato il suo stile.

Il nuovo stile hippie di Paola Barale

Se negli anni del debutto spaziava tra tailleur rigorosi, completini di paillettes, accessori bon-ton e look colorati e pop ispirati a Madonna, successivamente ha lasciato spazio a capi hippie chic. Maxi cappelli a falda larga, top a rete, t-shirt rock oversize, pellicce arcobaleno, il tutto completato da audaci trucchi smokey eyes. Paola ha inoltre sperimentalo le più svariate acconciature, passando dal long bob degli esordi al taglio corto e scalato, fino ad arrivare alle rasature sulla nuca e agli chignon alla Sailor Moonchignon alla Sailor Moon. Insomma, la Barale è riuscita ad evolversi in modo impressionante ma senza mai rinunciare allo stile glamour e originale.