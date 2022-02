Come avere le onde di Carrie Bradshaw: il segreto dei capelli mossi dell’attrice di And Just Like That Avete visto tutte le puntate di “And Just Like That” e siete rimaste incantate dalle onde di Carrie Bradshaw? Ecco tutto quello che bisogna fare per avere gli stessi splendidi capelli mossi della protagonista della serie tv.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Sex & the City, l'iconica serie tv degli anni '80-'90 che di recente è tornata con un reboot intitolato And Just Like That. Fatta eccezione per Samantha (che ha rinunciato al gran ritorno ma che è stata ugualmente presente nelle puntate in forma "virtuale"), le protagoniste sono rimaste le stesse e, nonostante ad oggi abbiano qualche anno in più, sono riuscite a tenere incollati gli spettatori alla tv. Al di là dell'evoluzione delle loro storie, ad attirare le attenzioni è stato l'armadio di Carrie Bradshaw. Abiti griffati e pomposi, guanti lunghi fino al gomito in pieno stile diva, scarpe gioiello, a rendere ancora più sofisticati gli outfit sono stati i suoi meravigliosi capelli ondulati: come riprodurli a casa senza l'intervento del parrucchiere?

L'evoluzione degli hair look di Carrie Bradshaw

In quante guardando And Just Like That hanno sognato di sfoggiare nella quotidianità gli stessi meravigliosi capelli di Carrie Bradshaw? Se negli anni '80 la protagonista puntava su un riccio vaporoso come imponeva il trend dell'epoca, ora ha modernizzato la sua acconciatura. Oltre ad aver modificato il colore, optando per un biondo cenere con delle sfumature così chiare da somigliare al grigio, ha anche rivoluzionato lo styling. In tutte le nuove puntate della serie Sarah Jessica Parker ha sfoggiato delle onde dall'effetto naturale definite, morbide e voluminose, un hair look sofisticato e capace di aggiungere un tocco ancora più glamour alla sua immagine.

Le onde di Carrie Bradshaw

Il tutorial da seguire per avere i capelli di Carrie Bradshaw

Come fare per riprodurre a casa le onde di Carrie Bradshaw? A rivelarlo è stato l'hairstylist Tom Smith, che su Instagram ha condiviso un tutorial da seguire assolutamente. La prima cosa da fare dopo lo shampoo è applicare un termoprotettore, a questo punto si può passare alla piega vera e propria con un ferro dal diametro di 19 millimetri. I capelli vanno divisi in sezioni, così da dare vita a onde sottili e strette.

Leggi anche Carrie Bradshaw sul set di And Just Like That: il nuovo look con abito multicolor e capelli ondulati

La piega ondulata dall’effetto naturale

Il ferro con i capelli arrotolati intorno deve tenuto in posa in verticale a testa in giù per 5 secondi, facendo bene attenzione a lasciare una piccolissima porzione della ciocca finale libera. All'inizio la chioma sembrerà un po' troppo impostata ma, dopo averla lasciata "raffreddare", le ciocche vanno aperte prima con le dita delle mani, poi con un pettine a denti larghi. Se si vuole una maggiore tenuta, ci si può servire di un prodotto volumizzante ad hoc. Al termine dell'opera la trasformazione in Carrie sarà completata.