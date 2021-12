Claudia Gerini presenta il nuovo film: sofisticata e di classe con gonna di pelle e stivali abbinati Claudia Gerini ha partecipato alla presentazione del suo nuovo film Lasciarsi un giorno a Roma con un look sofisticato e di classe.

A cura di Giusy Dente

Per Claudia Gerini è un momento molto intenso, dal punto di vista professionale. Come sempre continua a dividersi tra cinema e televisione. Difatti attualmente è nelle sale cinematografiche col film Diabolik: figura nel cast assieme a Luca Marinelli e a Miriam Leone. Ma presto potremo vederla anche nel nuovo film di Edoardo Leo (giunto alla sua quarta prova da regista). Lasciarsi un giorno a Roma sarà disponibile su Sky dal 1° gennaio 2022. Assieme alla Gerini nel cast ci sono anche Stefano Fresi, lo stesso Edoardo Leo e l'attrice spagnola Marta Nierto. Hanno tutti preso parte alla conferenza stampa di presentazione.

Il look di Claudia Gerini

Claudia Gerini il 18 dicembre ha compiuto 50 anni, festeggiati in grande stile con gli amici a ritmo di musica. Per l'occasione ha scelto un look appariscente: un mini dress fucsia di paillettes, perfetto per l'occasione. L'attrice cura molto i suoi look. Ha riscosso molto successo l'abito scelto per la premiere milanese del film Diabolik, una creazione di Ermanno Scervino della collezione Autunno/Inverno 2021-22, un capo interamente realizzato in pizzo macramé, con maniche lunghe e collo alto. Un outfit sensuale insomma, ma adatto a una donna decisa come lei.

in foto: Claudia Gerini in Alberta Ferretti

E ugualmente deciso, ma più sofisticato e formale, è stato il look scelto per la conferenza stampa del film Lasciarsi un giorno a Roma. A curare lo stile dell'attrice ci ha pensato Valeria J Marchetti. La neo 50enne ha indossato un total look della collezione Alberta Ferretti Resort 2022, una linea in stile safari urbano, caratterizzata da una palette di colori che spaziano dall'ocra al terra di Siena bruciata, dal marrone all'arancione, perfetta per mixare i capi al meglio.

in foto: gonna Alberta Ferretti

Difatti la Gerini ha indossato un blazer beige su una camicia leggermente più scura, gonna pencil di pelle marrone con bottoncini e tasche. Quest'ultima è venduta online a 890 euro. Ha completato il tutto con un paio di stivali alti marroni con tacco e cintura in vita dello stesso colore. Impossibile non lasciarsi conquistare dalla sua classe.