Clara Isabel e Priscilla per la prima volta insieme: le mamme escono coi passeggini coordinati

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis sono diventate mamme a pochissimi giorni di distanza e non potrebbero essere più felice. A giudicare dalle Stories e dalle foto che condividono, sono al 100% nella loro "baby bubble" ma, nonostante ciò, riescono a trovare il tempo per incontrarsi e fare due chiacchiere. Dopo essersi godute la gravidanza fianco a fianco dandosi sostegno e consigli, ora per loro è arrivato il momento di far conoscere le piccole Clara Isabel e Priscilla. È proprio quanto successo ieri, quando hanno approfittato della domenica pomeriggio libera per fare una passeggiata con le loro "Cip e Ciop".

L'amicizia tra Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis

Ieri pomeriggio Cecilia Rodriguez era stata sul palco di Verissimo per la prima volta dopo il parto ma, poco dopo aver seguito la puntata in tv, ha deciso di uscire per il centro di Milano con un'amica speciale: Giulia De Lellis. Le due sono da sempre molto unite e lo sono diventate ancora di più dopo che al matrimonio di Cecilia Giulia ha incontrato quello che sarebbe diventato il padre di sua figlia, Tony Effe. Il resto è storia e ad oggi le influencer sono entrambe mamme di due neonate nate a pochissimi giorni di distanza. Quale migliore occasione di una domenica pre-natalizia per farle conoscere? A documentare la dolcissima scena è stata Giulia, che ha commentato ironicamente il "siparietto" con la didascalia "Cip & Ciop", riferimento ai noti scoiattolini-amici della Disney.

La prima passeggiata di Priscilla e Clara Isabel

La prima dolcissima foto di Clara Isabel e Priscilla

Le vere protagoniste dello scatto social sono però le piccole Clara Isabel e Priscilla. Non solo sono state fatte passeggiare fianco a fianco, per loro sono stati utilizzati anche dei passeggini coordinati in total grey. Naturalmente i volti sono stati coperti per preservare la loro privacy ma è chiaro che sembrano già essere destinate a diventare migliori amiche. Giulia De Lellis, inoltre, ci ha tenuto a rendere il suo passeggino "riconoscibile" con un tocco di lusso: alla maniglia ha agganciato una Birkin bag di Hermès in pelle grigia (che sugli e-commerce di moda costa oltre 30mila euro). In quanti non vedono l'ora di ammirare le due piccole best friends?