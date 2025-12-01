stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Clara Isabel e Priscilla per la prima volta insieme: le mamme escono coi passeggini coordinati

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis sono diventate mamme a pochi giorni di distanza e per loro è arrivato il momento di far conoscere le piccole Clara Isabel e Priscilla.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis sono diventate mamme a pochissimi giorni di distanza e non potrebbero essere più felice. A giudicare dalle Stories e dalle foto che condividono, sono al 100% nella loro "baby bubble" ma, nonostante ciò, riescono a trovare il tempo per incontrarsi e fare due chiacchiere. Dopo essersi godute la gravidanza fianco a fianco dandosi sostegno e consigli, ora per loro è arrivato il momento di far conoscere le piccole Clara Isabel e Priscilla. È proprio quanto successo ieri, quando hanno approfittato della domenica pomeriggio libera per fare una passeggiata con le loro "Cip e Ciop".

L'amicizia tra Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis

Ieri pomeriggio Cecilia Rodriguez era stata sul palco di Verissimo per la prima volta dopo il parto ma, poco dopo aver seguito la puntata in tv, ha deciso di uscire per il centro di Milano con un'amica speciale: Giulia De Lellis. Le due sono da sempre molto unite e lo sono diventate ancora di più dopo che al matrimonio di Cecilia Giulia ha incontrato quello che sarebbe diventato il padre di sua figlia, Tony Effe. Il resto è storia e ad oggi le influencer sono entrambe mamme di due neonate nate a pochissimi giorni di distanza. Quale migliore occasione di una domenica pre-natalizia per farle conoscere? A documentare la dolcissima scena è stata Giulia, che ha commentato ironicamente il "siparietto" con la didascalia "Cip & Ciop", riferimento ai noti scoiattolini-amici della Disney.

La prima passeggiata di Priscilla e Clara Isabel
La prima passeggiata di Priscilla e Clara Isabel

La prima dolcissima foto di Clara Isabel e Priscilla

Le vere protagoniste dello scatto social sono però le piccole Clara Isabel e Priscilla. Non solo sono state fatte passeggiare fianco a fianco, per loro sono stati utilizzati anche dei passeggini coordinati in total grey. Naturalmente i volti sono stati coperti per preservare la loro privacy ma è chiaro che sembrano già essere destinate a diventare migliori amiche. Giulia De Lellis, inoltre, ci ha tenuto a rendere il suo passeggino "riconoscibile" con un tocco di lusso: alla maniglia ha agganciato una Birkin bag di Hermès in pelle grigia (che sugli e-commerce di moda costa oltre 30mila euro). In quanti non vedono l'ora di ammirare le due piccole best friends?

Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Travel
Cosa cambia da oggi nei pagamenti dei passaporti
In Norvegia senza smartphone, il viaggio offline di Fiammetta verso l'aurora boreale
In Norvegia senza smartphone, il viaggio offline di Fiammetta verso l'aurora boreale
Perché Ryanair elimina tutti i voli verso una famosa meta turistica: quando inizia lo stop
Perché Ryanair elimina tutti i voli verso una famosa meta turistica: quando inizia lo stop
Il Regno di Frozen diventa realtà: quando apre le porte l'attrazione Disney
Il Regno di Frozen diventa realtà: quando apre le porte l'attrazione Disney
No a ciabatte e pigiama: gli USA chiedono il dress code in aereo
No a ciabatte e pigiama: gli USA chiedono il dress code in aereo
Ponte dell'Immacolata, i borghi più belli e originali da visitare
Ponte dell'Immacolata, i borghi più belli e originali da visitare
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views