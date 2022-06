Christina Aguilera con l’abito arcobaleno al Pride: è icona di libertà tra body e sex toys Christina Aguilera è stata la madrina del Los Angeles Pride: i look sul palco sono un invito a liberarsi di tabù e pregiudizi.

A cura di Beatrice Manca

In tutto il mondo giugno è il mese dedicato al Pride: le città si colorano di bandiere arcobaleno e di eventi in sostegno della comunità LGBTQIA+, tra marce, parate e concerti. Il Pride di Los Angeles quest'anno ha avuto una madrina d'eccezione: la popstar Christina Aguilera, che si è esibita al LA Pride In The Park insieme Paris Hilton, Mya e Kim Petra. Sul palco ha sfoggiato body futuristici con reggiseno a cono e tutine trasparenti, ma per il toccante brano di chiusura ha scelto di "vestirsi" con la bandiera arcobaleno, simbolo di inclusione e diritti.

I look di Christina Aguilera sono un inno alla libertà di espressione

Audace Christina Aguilera lo è sempre stata, sin dai tempi di Dirrty, quando cantava con minigonne cintura, bikini e pantaloni da rodeo (che lasciavano il lato B scoperto). Ma la moda non è mai trasgressione fine a se stessa: è un invito a liberarsi di tabù e pregiudizi ed esprimersi attraverso gli abiti, osando con il colore e celebrando il corpo. Con questo spirito Christina Aguilera è salita sul palco dell'LA Pride sfoggiando una serie di look custom made con tutti i colori dell'arcobaleno. Dal body "spaziale" rosso fuoco con spalline rinforzate e reggiseno a cono fino alla tutina giallo limone trasparente. Il look più audace è sicuramente il corpetto verde con gli addominali da Hulk, che la cantante ha indossato insieme a uno strap on un dildo che si indossa attraverso un'imbracatura simulando i genitali maschili.

Christina Aguilera al Pride di Los Angeles

Christina Aguilera con il body simbolo del Pride

Sul palco Christina Aguilera ha duettato insieme a Kim Petras e a Mya, per poi essere accompagnata dal dj set dell'amica Paris Hilton, appena tornata dal matrimonio di Britney Spears. L'ultimo look della cantante, però, è stato anche quello più spettacolare: per cantare Beautiful ha indossato un body arcobaleno, simbolo della ricchezza della diversità, che si apriva in una gonna realizzata da GCDS con tutti i colori della bandiera LGBTQIA+. Per completare il look ha scelto guanti con applicazioni di cristalli e ha coperto i suoi lunghi capelli biondi di glitter. Con la sua musica e con gli abiti la popstar ha lanciato un invito a non nascondersi mai e ad amarsi per come si è: beautiful, in every single way.

