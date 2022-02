I sex toys non si nascondono più nei cassetti: Jared Leto ne indossa uno come collana Che cosa indossa al collo Jared Leto? È un gioiello a forma di sex toy della Gucci Love Parade. Il sesso non è più un tabù e la moda lo sa bene: per questo lo porta anche in passerella e lo elegge a ispirazione per le collezioni.

in foto: Jared Leto

Sesso e moda hanno da sempre un legame indissolubile. Gli stilisti nel corso degli anni (parallelamente alla rivoluzione sessuale) hanno esplorato questo rapporto, se ne sono lasciati influenzare nella realizzazione delle loro collezioni. Quello che ha fatto Gucci oggi, non è nulla che non sia stato già visto in passato, seppur in contesti diversi. Thierry Mugler negli anni Ottanta ha sperimentato in passerella con corsetti, pelle e lattice; Gianni Versace nei Novanta ha fatto sfilare le modelle con addosso collari e cinghie kinky. La collezione Love Parade di Alessandro Michele, dunque, prosegue e approfondisce un filone esplorato da decenni: la moda provoca, rompe le barriere, va oltre gli stereotipi. E ci fa anche esplorare il nostro lato più trasgressivo con le sue visioni.

I sex toys diventano gioielli

Prima i Brit Awards 2022, poi il Festival di Sanremo 2022: in entrambi i casi non è passato inosservato lo stile dei Maneskin e in particolare quello di Damiano David. La band è solita sfoggiare look gender fluid, perché convinta che non esistano distinzioni e che ciascuno debba sentirsi libero di esprimersi senza rimanere ingabbiato in rigidi modelli. La scelta non è tra abiti da donna e abiti da uomo, ma tra quelli che piacciono e che fanno stare bene e quelli da cui non ci si sente rappresentati. Proprio perché crede nella libertà e nella rottura di certi tabù, il frontman della band si è fatto notare ai due eventi con dei dettagli originali. Ai Brit Awards ha sfoggiato un choker di pelle decorato con un pendente a forma di sex toy. Sul palco dell'Ariston ne ha sfoggiato un altro, ma attaccando il ciondolo alla cintura. Si tratta di creazioni di Gucci, appartenenti alla collezione Love Parade.

in foto: Jared Leto

Lared Leto col gioiello della Gucci Love Parade

Dopo Damiano David, Jared Leto. Il cantante è stato uno dei protagonisti della grandiosa sfilata di Gucci con cui Alessandro Michele ha presentato al mondo la collezione Love Parade. Tra cristalli, piume, copricapi originali, tutine effetto seconda pelle hanno fatto capolino anche gioielli a forma di sex toys. Non è stata la sola provocazione portata in passerella, dove c'erano anche altri riferimenti al mondo del bondage dai body in latex, alla lingerie sexy portata a vista fino alle scarpe altissime con plateau.

in foto: sfilata Gucci Love Parade

Jared Leto ha sfilato con un pantaloni bianchi stringati e giacca grigia: al collo ha indossato proprio uno di quei gioielli provocatori. Ha mostrato nel dettaglio il suo look completo su Instagram, rivelando un inedito ‘dietro le quinte'. Il pendente a forma di sex toy è ben in evidenza sotto alla giacca, portata senza camicia né T-shirt. In passerella, alcune modelle lo avevano indossato anche come bracciale, al polso! Il sesso non è più un tabù e con esso neppure i sex toys, che sono usciti dai cassetti e si sono presi anche le passerelle.