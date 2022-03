Christina Aguilera irriconoscibile ai Billboard: look di pelle con reggiseno gioiello Christina Aguilera ha preso parte ai Billboard’s Women in Music 2022 con un look total black di pelle da vera dark lady, completato con un originale dettaglio prezioso: un reggiseno gioiello.

Christina Aguilera ai Billboard Women in Music 2022

Billboard's Women in Music è l'evento che omaggia le donne che si sono distinte nel mondo della musica, che col loro lavoro hanno avuto un impatto notevole sul settore. La serata si è svolta allo YouTube Theater di Hollywood (Los Angeles), condotta da Ciara, che era stata premiata come Woman of the Year nel 2009. Il titolo quest'anno è invece andato alla pluripremiata artista californiana Olivia Rodrigo. Il Rule Breaker Award è andato invece a Karol G, consegnato direttamente da Christina Aguilera.

Christina Aguilera supporta le donne

Oltre a consegnare il Rule Breaker Award a Karol G, Xtina è intervenuta per ringraziare la sua inclusione in una copertina storica di Billboard. Nell'ultimo numero, infatti, sono state dedicate tre cover ad altrettante artiste di grande importanza nel panorama musicale internazionale, tre icone con una longeva carriera alle spalle fatta di successi e riconoscimenti: Madonna, Mariah Carey e appunto la Aguilera. La particolarità? Sono copertine NFT (token non fungibili), realizzate da Yam Karkai (co-fondatrice di World of Women) e attualmente in vendita sul Marketplace FTX US NFT sulla blockchain di Ethereum.

Christina Aguilera ai Billboard Women in Music 2022

Una parte dei proventi andrà a organizzazioni no profit scelte da ciascuna delle tre star. Simbolicamente, queste copertine tecnologiche servono proprio a lanciare un messaggio di inclusione, per dare maggiore spazio alle donne nella musica ma anche nel mondo del digitale. Christina Aguilera ha scelto di devolvere il ricavato alla National Coalition Against Domestic Violence: la violenza domestica, come ha spiegato nel suo discorso, è un tema che le sta particolarmente a cuore e che l'ha anche toccata da vicino. Ne ha approfittato anche per lanciare il suo messaggio: "È importante supportare le donne. È sempre una buona energia lavorare con altre donne".

Christina Aguilera ai Billboard Women in Music 2022

Il look di Christina Aguilera

Xtina ha preso parte all'evento con un completo total black di Alberta Ferretti, della collezione Autunno-Inverno 2021: pantaloni e giacca oversize in pelle. L'hairstylist delle celebrities Jesus Guerrero ha realizzato un'acconciatura vaporosa con ricci molto definiti, lunghi fino al seno, nell'iconico biondo naturale della cantante, che a volte ha abbandonato a vantaggio di altre tonalità. Proprio di recente si era mostrata con la chioma color mogano, ma ha sperimentato anche il nero corvino e persino i capelli bicolor.

Christina Aguilera ai Billboard Women in Music 2022

Christina Aguilera col body jewel

Il dettaglio dell'outfit della cantante è il body jewel sfoggiato sul seno. Il reggiseno gioiello sembra essere il dettaglio di tendenza destinato a spopolare nei prossimi mesi: lo ha sfoggiato anche Cecilia Rodriguez alla Milano Fashion Week. Quello della Aguilera è del brand Hayden: catena-ferretto in metallo, pietra verde centrale e cristalli tutt'intorno. Costa sul sito del brand 143 euro.