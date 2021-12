Christina Aguilera in topless per i 41 anni: il sexy look con guanti di pelle e occhiali da diva Christina Aguilera ha appena compiuto 41 anni e ha pensato bene di festeggiare con una foto super sensuale. Ha posato in topless sui social, indossando solo guanti di pelle e maxi occhiali da diva.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Christina Aguilera, la popstar che all'inizio degli anni 2000 veniva considerata la "rivale" di Britney Spears? Di tempo ne è passato da allora e anche il suo aspetto è molto cambiato ma, nonostante l'avanzare dell'età, continua a essere una vera e propria icona. Il 18 dicembre ha compiuto 41 anni ma solo nelle ultime ore è tornata sui social con una sorpresa "speciale": ha pensato bene di provocare i fan con un look super sensuale. Per festeggiare ha posato in topless, mettendo in risalto tutta la sua innata femminilità.

Christina Aguilera, compleanno in topless

Siamo sempre stati abituati a vedere le star alle prese con torte e maxi feste in occasione dei loro compleanni ma Christina Aguilera ha deciso di andare contro le "convenzioni social". Per i suoi 41 anni non ha documentato la giornata passata in compagnia delle persone care, ha posato in una versione iper sensuale. Si è lasciata immortalare in topless con indosso solo un paio di guanti di pelle nera alti fino al gomito e con delle stringe dallo stile bondage lungo tutto il braccio. Certo, non ha rivelato nulla di "scandaloso", visto che ha coperto il décolleté con le braccia, ma è chiaro che le sono bastati pochi scatti per infiammare i social.

Christina Aguilera in topless

La popstar torna ai capelli biondi

Al di là del look provocante, la vera novità nell'immagine di Christina sono i capelli. Negli ultimi tempi era apparsa sempre in pubblico con un'inedita chioma rossa che la rendeva quasi irriconoscibile ma negli ultimi tempi ha deciso di cambiare registro. È tornata alle origini, ovvero alla chioma biondo platino, portandola sciolta, extra liscia e con la fila laterale. Ha completato il tutto con un paio di maxi occhiali neri in pieno stile diva, dando così prova di non aver perso lo "smalto" nonostante i 41 anni. Insomma, la Aguilera è tornata e non potrebbe essere più bella e sensuale.