Christina Aguilera al Pride di New York con la tuta arcobaleno: è bondage tra borchie e falli gioiello Christina Aguilera si è esibita al Pride Island, il concerto organizzato al termine della marcia del Pride di New York. Sul palco ha fatto esplodere i colori con una tutina arcobaleno arricchita da gioielli “fallici”: ecco tutti i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri New York ha ospitato la marcia del Pride, il momento culminante del mese dell'orgoglio della comunità LGBTQIA+ che ha animato le vie di Manhattan dalla 5a Avenue all'8a strada. L'evento si è concluso col Pride Island, un maxi concerto al Brooklyn Army Terminal che ha visto come protagonista Christina Aguilera. In quanto madrina dell'atteso appuntamento, la popstar non poteva che puntare tutto su un look personalizzato e a tema. Tra cristalli multicolor, silhouette fascianti e gioielli dall'animo bondage, ha fatto trionfare l'audacia e la sensualità, infiammando il palco con la sua grinta e con la sua femminilità: ecco cosa ha indossato.

Chi ha firmato la catsuit arcobaleno di Christina Aguilera

Per partecipare al Pride di New York Christina Aguilera ha scelto un look arcobaleno, rispettando così la tradizione dell'evento diventato ormai un'esplosione di colori e di libertà. Sotto consiglio dello stylist Chris Horan ha indossato una catsuit aderentissima nata dalla collaborazione tra Chris Habana & A-Morir Studio.

Chrsitina Aguilera con la tuta coperta di Swarovski

Si tratta di un modello custom made dalla silhouette fasciante: ha le maniche lunghe, i pantaloni fascianti ed è decorato con una miriade di cristalli Swarovski multicolor. A rendere ancora più variopinto l'outfit sono stati degli occhiali da sole a mascherina coordinati firmati sempre dai due noti brand, la loro particolarità? Le lenti scintillanti formavano una bandiera arcobaleno.

Leggi anche Heidi e Leni Klum in coordinato sul red carpet: mamma e figlia sono rock con i look di pelle

Christina Aguilera in Chris Habana & A–Morir

Christina Aguilera è paladina dell'amore libero

Durante la performance Christina ha poi arricchito il look con degli accessori originali che hanno celebrato l'amore libero. Ha puntato sullo stile bondage indossando sopra la tuta un tanga e una collana-collare. Gli slip sono gli Z-string Swarovski di Zana Bayne, un modello di pelle sgambatissimo con borchie, cristalli e fibbie di pelle al posto dei laccetti laterali. La choker chain, invece, è firmata Namilia ed è una sorta di collana-reggiseno: cinge il collo con un collarino di pelle borchiato e diventare un reggiseno di catene tenute unito da anelli metallici e simboli fallici. Maxi extension biondo platino, make-up marcato e tacchi alti: la popstar ha dimostrato di essere la regina indiscussa del Pride newyorkese.