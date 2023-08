Christina Aguilera, la nuova frontiera del lusso è la minigonna di cristalli a forma di Birkin bag La nuova frontiera della moda di lusso? L’ha proposta Christina Aguilera, che sui social ha posato con una minigonna scintillante che riproduce alla perfezione una Birkin bag di Hermès.

A cura di Valeria Paglionico

Credevate di averle viste davvero tutte nel mondo della moda? Vi sbagliavate, si tratta di un universo in continua evoluzione in cui brand e Maison fanno a gara per aggiudicarsi il titolo di azienda più originale della stagione. Nelle ultime ore è stata "a sorpresa" Christina Aguilera a proporre un accessorio glamour, extra lusso e sopra le righe che di sicuro farà venire l'acquolina in bocca a tutte le fashion addicted più incallite. Di cosa si tratta? Di una minigonna tempestata di cristalli che riproduce la borsa più costosa della storia.

Christina Aguilera "indossa" la Birkin

Christina Aguilera continua a fare musica a oltre 20 anni di distanza dal debutto con Genie in a Bottle ma ad oggi viene anche considerata una icona fashion a livello internazionale. Lo ha dimostrato ancora una volta di recente, posando sui social con indosso un regalo davvero prezioso che ha ricevuto. La popstar, sotto consiglio dello stylist Chris Horan, ha abbinato una semplice t-shirt nera a una minigonna rosa tempestata di cristalli che a primo impatto sembra essere una borsetta. Riproduce infatti nei minimi dettagli una Birkin bag di Hermès, la borsa più costosa al mondo, con tanto di chiusure metalliche e manici rigidi.

Christina Aguilera con la minigonna a forma di Birkin

Chi ha firmato la minigonna di Christina Aguilera

A firmare l'originale accessorio sono stati i brand Namilia e A-Morir, che hanno collaborato per rendere la minigonna a forma di Birkin davvero scintillante e preziosa. Il modello "base" fa parte della collezione S/S 2024 di Namilia ma è stata arricchita con i cristalli della seconda azienda fashion, così da diventare un pezzo unico ed esclusivo creato appositamente per Christina.

Namilia collezione S/S 2024

Al momento non è in vendita ma, considerando il fatto che è ricoperta di Swarovski e che è personalizzata, non deve essere propriamente economica. Del resto, le Birkin di Hermès sono famose proprio per il loro prezzo tutt'altro che cheap: in quanti desidereranno sfoggiare un accessorio tanto esclusivo e brillante nei prossimi mesi?