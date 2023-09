Chiara Ferragni: week end in Svizzera con un look da 15mila euro Durante il soggiorno a Interlaken con gli amici di sempre, Ferragni ha sfoggiato l’iconica borsa GO-14 MM rivisitata per i suoi dieci anni.

A cura di Arianna Colzi

Il look di Chiara Ferragni in Svizzera

Per l'ultimo giorno in Svizzera, Chiara Ferragni sceglie un look sportivo total black firmato Louis Vuitton. L'outfit è completato dalla GO-14 bag di Louis Vuitton rivisitata in occasione del suo decimo anniversario. Durante il weekend trascorso con gli amici tra le montagne elvetiche, inoltre, l'influencer si è concessa anche un'esperienza particolare nel bel mezzo del lago di Brienz nei pressi di Interlaken.

Quando costa la borsa sponsorizzata da Chiara Ferragni

La borsa, una novità in casa LVMH, è una GO-14 MM color bianco latte con il logo del brand laccato in oro: il costo è di 8.850 dollari. Attualmente, la borsa non è disponibile sul sito italiano della Maison: è possibile, però, trovarla nei negozi Louis Vuitton. La GO-14 monogram è una delle borse disegnate per la prima collezione della direzione creativa di Nicolas Ghesquière nell'ottobre 2014.

La bag Louis Vuitton GO–14

Il look da montagna è completato da una maxi giacca oversize, la Reversible Monogram Jacquard, dal valore di 6.400 euro. Il crop top a coste (935 euro) è abbinato ai leggings sportivi con profili laterali bordati in giallo (1.950 euro). Per un look da montagna interamente firmato dalla Maison francese, Chiara Ferragni ha optato per un paio di stivaletti neri Laureate Desert con plateau, ideali sia per una passeggiata invernale in città, sia per una camminata poco impegnativa in montagna: il prezzo è di 1.200 euro. Tutti i pezzi dell'outfit dell'influencer italiana fanno parte della collezione Autunno/Inverno 2023.