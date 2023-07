Chiara Ferragni torna a parlare del matrimonio con Fedez: perché ha deciso di sposarsi in Sicilia Sapete perché Chiara Ferragni ha scelto di sposarsi in Sicilia nel 2018? Lo ha rivelato nelle ultime ore durante la vacanza in catamarano tra le isole Eolie.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si sta godendo il meritato relax dopo settimane di impegni lavorativi in giro per il mondo. Lo scorso weekend è volata in Sicilia e ora è alle prese con un tour delle isole Eolie a bordo di un catamarano preso in affitto: tra prelibatezze culinarie locali, tuffi nel mare cristallino e divertimento con gli amici, l'imprenditrice sta facendo venire "l'acquolina in bocca" a tutti coloro che vedono ancora le ferie come un miraggio. Nonostante sia lontana da Fedez e dai bambini (attualmente in vacanza in Sardegna), la famiglia è sempre nei suoi pensieri e a dimostrarlo è una delle sue recenti Stories, dove è tornata a parlare del matrimonio a Noto: ecco cosa ha rivelato.

Chiara Ferragni e la rivelazione delle sue origini

Credevate di conoscere tutto su Chiara Ferragni? Probabilmente vi sbagliavate. Nelle ultime ore è stata proprio lei a rivelare un dettaglio inedito della sua vita sui social, facendo riferimento al motivo per cui nell'ormai lontano 2018 ha deciso di organizzare il matrimonio con Fedez in Sicilia. Abbiamo sempre pensato che per il grande giorno avesse puntato su Noto semplicemente perché si tratta di una meta ricca di bellezza, di storia e di location che fondono glamour e tradizione, ma la verità è ben diversa. Le sue parole lo hanno spiegato in modo perfetto, nelle Stories ha scritto: "Ma lo sapete che sono per metà siciliana? La famiglia di mia mamma è tutta di Catania e io amo questa terra, non a caso ho scelto di sposarmi qui nel 2018".

La rivelazione di Chiara Ferragni

Il look acqua e sapone di Chiara Ferragni

Per parlare delle sue origini siciliane e del matrimonio con Fedez Chiara Ferragni ha lasciato spazio alla bellezza naturale. Sarà perché la vacanza in catamarano è all'insegna del totale relax o perché semplicemente non ha paura di mostrarsi senza filtri o artifici, ma la cosa certa è che ha rinunciato completamente al trucco. Al motto di "Sicilia bedda" si è lasciata immortalare in versione acqua e sapone con indosso uno dei bikini della sua collezione beachwear, per la precisione un modello total pink con delle perline colorate sulle bretelle del reggiseno. Niente blush, ombretto o fondotinta, al largo delle coste di Panarea ha usato solo un velo di lucidalabbra trasparente, dando prova di essere "una di noi".