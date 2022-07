Chiara Ferragni torna a mostrare il lato b: i jeans tagliati sul sedere sono i suoi preferiti Chiara Ferragni non smette di provocare i fan e, a pochi giorni dall’inizio delle sue vacanze, ha posato sui social in una versione super sensuale. È tornata a mostrare il lato b con i suoi pantaloni preferiti: quelli tagliati sul fondoschiena.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è ormai entrata nel pieno ma Chiara Ferragni sta continuando a lavorare a pieno ritmo. Certo, passerà tutto il mese di agosto con la famiglia a Ibiza, ma al momento è alle prese con gli ultimi impegni professionali. Nonostante abbia già organizzato l'aperitivo pre-vacanze col suo staff, ieri è tornata a posare per un progetto speciale in collaborazione con una nota Maison di moda. Per l'occasione l'imprenditrice ha mostrato il lato b indossando quello che ormai è il suo pantalone preferito: è "tagliato" sulla parte posteriore e lascia il fondoschiena in vista.

Chi ha firmato i jeans tagliati di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è ormai diventata la regina delle provocazioni e su Instagram non perde occasione per rivelarlo. Ha dimostrato a tutti che essere mamma non significa rinunciare alla propria sensualità e, tra maxi scollature, minigonne e intimo portato a vista, mette in mostra il lato più audace del suo carattere ma senza rinunciare allo stile.

I jeans tagliati i Mugler

Di recente lo ha fatto ancora: ha abbinato un crop top total black a un paio di jeans firmati Mugler davvero originali. La loro particolarità? Sono tagliati sia sulle cosce che sul lato posteriore, dove hanno addirittura degli oblò che lasciano i glutei nudi in bella vista.

Chiara Ferragni in Mugler

Chiara Ferragni e la passione per i pantaloni cut-out

Dove avevamo già visto i pantaloni "tagliati" di Mugler? All'ultima Fashion Week di Parigi, dove Chiara Ferragni ne aveva sfoggiata una versione total black, non esitando a posare di spalle con il lato b in primo piano. A quanto pare, dunque, questi jeans cut-out sono i suoi preferiti dell'estate e non si esclude che li porterà con lei in vacanza a Ibiza. In quante avrebbero il coraggio di indossarli nella vita "reale"? L'unica cosa certa è che, sebbene siano glamour, non sono facili da indossare quotidianamente per passeggiare in strada.