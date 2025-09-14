stile e Trend
Chiara Ferragni rispolvera la sua prima borsa di Hermès: è vintage e personalizzata

Chiara Ferragni ha rispolverato la sua prima Kelly bag di Hermès della storia: ecco com’è fatta e la sua storia.
A cura di Valeria Paglionico
Chiara Ferragni ama servirsi dei social per ricordare i momenti più belli della sua vita e non sorprende che spesso, forse perché travolta dalla nostalgia, posti delle foto del passato. Questa volta, però, non ha riaperto l'album dei ricordi che condivide con la famiglia e le persone care, ha rispolverato uno degli accessori griffati a cui è più legata: la sua prima Kelly bag, quella con cui ha iniziato a collezionare borse firmate Hermès. Ad oggi ne possiede decine, tutte diverse e in colori più o meno vitaminici, ma non ha dimenticato quel modello che conserva da quasi 20 anni.

La Kelly bag personalizzata di Chiara Ferragni

Quando si è trasferita nella nuova casa milanese, Chiara Ferragni ha ordinato alla perfezione la sua collezione di borse, riservando un'intera ala dell'armadio ai modelli firmati Hermès. Tra le limited edition, quelle super preziose e alcune prodotte in versione micro, però, pare che non ci fosse quella che ha mostrato di recente sui social, ovvero la sua prima Kelly bag. Com'è fatta? È in pelle marrone scuro ed è stata personalizzata con alcune patch che riproducono il suo nome e l'emoticon che sorride, entrambe applicate sulla patta frontale. Accanto al manico, inoltre, non manca una spilla di cristalli che riproduce l'iconico occhio simbolo del suo brand (ma in versione sparkling).

La prima Kelly bag di Chiara Ferragni

La storia della prima borsa di Hermès di Chiara Ferragni

Qual è la storia della prima Kelly bag di Chiara Ferragni? Risale a quando aveva 20 anni, dunque al periodo in cui muoveva i primi passi nel mondo della moda, e venne comprata da lei in persona in un negozio dell'usato (si tratta infatti di un modello vintage che ha poi customizzato come andava di moda nei primi anni 2000). Da allora sembra non aver più smesso di inseguire la sua passione per le borse di lusso, anzi, ha cominciato a collezionarle, acquistandone anche delle limited edition davvero esclusive. Insomma, l'imprenditrice ha sempre vantato un animo fashion e creativo e la sua prima Kelly bag ne è solo l'ennesima prova.

0 CONDIVISIONI
