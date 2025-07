Chiara Ferragni riapre l’archivio di vecchie foto: i ricordi tra capelli rosa e ballerine borchiate

Chiara Ferragni ha ripreso in mano la sua vita dopo il momento difficile vissuto lo scorso anno: oltre a essersi lasciata alle spalle lo scandalo dei pandori Balocco, ha anche firmato il divorzio da Fedez, rendendo ancora più ufficiale la fine del matrimonio. Continua, però, a ricordare il suo passato con estremo affetto, tanto da non aver resistito alla tentazione di riaprire l'archivio di vecchie foto. Ha rispolverato scatti degli esordi della carriera, dei primi eventi di moda a Los Angeles e dell'addio al nubilato in Spagna, dando vita a un vero e proprio "effetto nostalgia" anche tra i fan: ecco come si è mostrata su Instagram.

I momenti iconici della carriera di Chiara Ferragni

L'arrivo dell'estate segna la fine di un lungo anno lavorativo e non sorprende che per molti sia un momento di bilanci. Chiara Ferragni lo sa bene, visto che tra una partenza e l'altra ha deciso di riaprire i suoi album dei ricordi, quelli che aveva preferito tenere serrati durante l'ultimo anno di grandi cambiamenti.

Chiara Ferragni agli esordi

Ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, da quando viveva stabilmente a Los Angeles a quando ha intervistato Chuck Bass di Gossip Girl, alias Edward Jack Peter Westwick, fino ad arrivare alla campagna pubblicitaria per Calzedonia realizzata a Ortigia, in Sicilia.

La campagna pubblicitaria a Ortigia

A spiccare tra tutte le foto è soprattutto il primo piano sui lunghi e fluenti capelli rosa che aveva sfoggiato per l'addio al nubilato a Ibiza, evento organizzato poche settimane prima del matrimonio con Fedez.

Uno dei primi look di Chiara Ferragni in America

I primi look e il tatuaggio dietro al braccio

Cosa indossava Chiara Ferragni prima del successo mondiale? Da sempre appassionata di moda, ha seguito a modo suo tutti i trend di stagione, dai look in stile Coachella con shorts di jeans e canotte scollate sui lati ai sandali con i calzini (griffati), fino ad arrivare alle ballerine rosa con borchie e nastrini rock intorno alla caviglia.

Il tatuaggio dietro al braccio

Tra gli scatti che hanno attirato le attenzioni dei fan c'è anche un primo piano sul tatuaggio che ha dietro il bicipite, ovvero il cuore con dentro la scritta "You are hotter than the flames in hell", ovvero "Sei più hot delle fiamme dell'inferno". Insomma, l'imprenditrice ha fatto i conti col suo passato: dagli esordi a oggi di strada ne ha fatta e non potrebbe essere più felice dei traguardi raggiunti, anche se alcuni sono legati a esperienze non poco traumatiche.