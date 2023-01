Chiara Ferragni, piume e maxi spacco per Capodanno: il look “elettrico” per iniziare il 2023 Chiara Ferragni ha stravolto le regole di dress code a Capodanno. Niente scintillii e dettagli sparkling, ha dato il via al 2023 con un look “elettrico”.

Quale migliore occasione del Capodanno per osare in fatto di stile? È stato proprio quanto fatto da moltissime star, che hanno approfittato dell'inizio del nuovo anno per sfoggiare i loro outfit più spettacolari, glamour e appariscenti. Chiara Ferragni non ha fatto eccezione e ha sorpreso i fan in una versione "elettrica" che non poteva passare inosservata. Tra maxi spacco, piume e scollatura monospalla ha infatti dato prova di essere un'indiscussa icona fashion. Se il Natale lo ha trascorso con la famiglia al completo sull'Alpe di Siusi, a Capodanno è partita con Fedez e con gli amici più cari alla volta di Megèv, un adorabile comune francese nell'Alta Savoia.

Chi ha firmato l'abito di Capodanno di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha passato il Capodanno col marito e con gli amici in una baita a Megèy e, tra numerosi brindisi, una cena deliziosa e continue Stories social, ha dato il via al 2023 "col botto". Ad attirare le attenzioni dei fan non poteva che essere il suo look all'insegna del glamour. Ha puntato sul colore simbolo dell'inverno 2022-23, il blu elettrico, sfoggiando un lungo e appariscente abito firmato New Arrivals. Si tratta del modello Rossy in La Bohème: è "a sacchetto", ha la scollatura monospalla che lascia un braccio scoperto, un maxi spacco laterale che rivela le gambe ed è tempestato di piume in tinta sugli orli. Il suo prezzo? 1.750 euro.

Chiara Ferragni in New Arrivals

Chiara Ferragni con vestito e sandali coordinati

Siamo sempre stati abituati a credere che a Capodanno dovessero trionfare i dettagli sparkling, i cristalli e le paillettes, ma Chiara Ferragni ha stravolto le carte in tavola. Ha rivoluzionato il dress code tipico della notte del 31 dicembre puntando tutto su un look monocromatico.

Chiara Ferragni con sandali The Attico

Certo, ha optato per una nuance "elettrica" ma ha preferito non aggiungere nessuno scintillio (fatta eccezione per i bracciali e per gli anelli preziosi in oro e diamanti da cui non si separa mai). Ha coordinato l'abito alle scarpe, un paio di sandali The Attico col tacco alto della stessa tonalità (prezzo 658 euro). Capelli sciolti e ondulati, make-up in tinta e sorriso stampato sulle labbra: la Ferragni non avrebbe potuto cominciare il nuovo anno in modo più fashion.