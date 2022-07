Chiara Ferragni, il ritorno del cerchietto a pettine: per l’estate sfoggia la pettinatura anni ’90 Ricordate i cerchietti a pettine degli anni ’90? Sono tornati in voga e a dimostrarlo è stata Chiara Ferragni. Ha abbinato l’accessorio dall’animo vintage a uno dei suoi look glamour per l’estate, apparendo più trendy che mai.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è più attiva che mai e, nonostante le vacanze siano alle porte, continua a lavorare a pieno ritmo. Certo, nelle ultime ore è volata a Saint Tropez, ma probabilmente non lo ha fatto per divertimento ma per un progetto lavorativo. Non sorprende, dunque, che abbia portato con lei anche il parrucchiere e truccatore di fiducia Manuele Mameli, mettendo così a tacere tutte le voci che parlavano di un presunto litigio tra i due. È stato proprio quest'ultimo a firmare la nuova acconciatura dell'imprenditrice. Il dettaglio che non è passato inosservato? È in pieno stile anni '90 e ha rilanciato un accessorio che farà impazzire tutti i "nostalgici".

La nuova pettinatura di Chiara Ferragni

In quanti ricordano i cerchietti a pettine degli anni '90? Erano di plastica e a forma di elastico, contraddistinti da una serie di dentini che permettevano di tenere ben fissati i capelli tirati all'indietro. Oggi sono tornati e a dimostrarlo è stata Chiara Ferragni, che sui social ha rivelato il suo nuovo hair look dall'animo vintage. Manuele Mameli ha scelto per lei un'acconciatura con i capelli sciolti e lisci e ha aggiunto l'iconico frontino che ha tenuto la chioma tiratissima sulla fronte, dando l'idea che ci fossero delle cornrows (le treccine "attaccate" alla testa). Così facendo è riuscito a mettere in risalto il make-up luminoso e con una lunga e marcata linea di eye-liner.

Chiara Ferragni in Miu Miu

Chiara Ferragni col mini completo nude

Questa è la prima volta che Chiara Ferragni visita Saint Tropez e per l'occasione non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile. Dopo essersi immortalata in piscina in bikini nero coi cristalli, per la cena di gala serale ha optato per un completo mini. Ha puntato tutto sullo stile glamour di Miu Miu, sfoggiando un completo nude con gonnellina aderente a vita bassa e crop top accollato coordinato. Su entrambi i capi è ben visibile il logo black&white della Maison. Per completare il tutto ha poi scelto un paio di maxi cerchi di cristalli, una minibag bianca (sempre di Miu Miu) e delle calze a rete color carne portate con dei sandali nude. Il color nude diventerà la nuance must dell'estate grazie all'influencer?