video suggerito

Chiara Ferragni, il look coordinato con cappotto e pantaloni a zampa animalier Chiara Ferragni sfoggia un look total animalier per una cena a Milano: i jeans a zampa e il cappotto con dettagli in shearling sono coordinati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha cominciato il 2025 smentendo i gossip che la riguardano. L'imprenditrice, infatti, ha negato di essere in dolce attesa con il compagno Giovanni Tronchetti Provera, come si era vociferato tra la fine del 2024 e l'inizio dell'anno. I due, che ormai non si nascondono più, sono stati immortalati dopo il concerto di Max Pezzali al Forum di Milano, in uno scatto condiviso sui social dalla moglie del cantante. L'influencer, poi, ha trascorso qualche giorno con gli amici, festeggiando il compleanno di Filippo Fiora, suo migliore amico dagli anni del liceo. Per una cena in uno dei locali più prestigiosi di Milano, Ferragni ha optato per un look total animalier.

Il look animalier di Chiara Ferragni

Che Ferragni sia un'amante dell'animalier non è una novità. Già a dicembre aveva scelto di indossare una pelliccia animalier e per una cena a Milano l'influencer sceglie un look leopardato. I pantaloni flared, ovvero a zampa, firmati Etro, presentano la classica stampa animalier, ripresa anche dal cappotto.

Il look animalier di Chiara Ferragni

Il resto dell'outfit è completato da un cardigan cropped nero con scollo a cuore e zip centrale, che si abbina alla mini Kelly di Hermès nera, che Ferragni sta sfoggiando spesso negli ultimi giorni.

Leggi anche Il look a quadri di Chiara Ferragni: la giacca plaid si abbina alla borsa da 45mila euro

Chiara Ferragni

L'ultimo dettaglio del look animalier, invece, è un cappotto con collo e maniche in shearling, che, sopra il cardigan cropped si trasforma in una sorta di lungo blazer.

Chiara Ferragni