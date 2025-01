video suggerito

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per la festa di compleanno del migliore amico Cosa indossare alla festa di compleanno del migliore amico? Ecco la scelta di stile di Chiara Ferragni al party di Filippo Fiora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha approfittato dell'inizio del 2025 per dare il via a una nuova fase della sua vita: lasciatasi alle spalle i momenti difficili vissuti con lo scandalo dei pandori e con la separazione da Fedez, ora lascia spazio solo alla serenità e alle persone che le hanno più volte dimostrato di essere delle ancora di salvezza. Dopo aver trascorso le vacanze natalizie in montagna, ora è rientrata a Milano e ha ripreso la normale routine quotidiana fatta di impegni in ufficio e serate mondane. Di recente, ad esempio, ha partecipato alla festa di compleanno del migliore amico Filippo Fiora (architetto a cui ha affidato anche la ristrutturazione della casa a City Life): ecco cosa ha indossato per l'evento speciale.

Chiara Ferragni con la giacca-vestito avvitata

Quale look scegliere per la festa di compleanno del proprio migliore amico? Chiara Ferragni ha condiviso sui social la sua proposta di stile che si rivelerà perfetta per un'occasione simile (non a caso ha sfoggiato il completo al party di Filippo Flora). Trattandosi di un evento serale, l'imprenditrice ha puntato sull'intramontabile total black ma rivisitandolo in chiave glamour. Il capo chiave del suo outfit è la giacca-vestito, un modello molto avvitato, con le spalline imbottite, dei decori di cristalli sui polsini e l'abbottonatura laterale che la rende leggermente asimmetrica.

Il look dark di Chiara Ferragni

I pantaloni di pizzo di Chiara Ferragni

Per completare il tutto Chiara ha evitato i classici pantaloni mannish, gli shorts e le minigonne, ha preferito un paio di leggings di pozzo, lasciando le gambe in vista attraverso il tessuto traforato a effetto vedo-non vedo.

Leggi anche Quanto costa il casco da neve griffato che Chiara Ferragni indossa a St Moritz

Chiara Ferragni con i pantaloni vedo-non vedo

La zampa d'elefante copre appena le ballerine dark, mentre per quanto riguarda i gioielli ha optato per una catenina d'oro con un crocifisso abbinato. Capelli sciolti e ondulati, manicure total black e sorriso sereno: Chiara Ferragni ha ritrovato la felicità ed è prontissima per affrontare il nuovo anno con l'animo glamour che da sempre la contraddistingue.