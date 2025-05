video suggerito

Chiara Ferragni esce in pigiama: per la serata primaverile sceglie il completo a righe Chiara Ferragni sta trascorrendo il ponte del Primo Maggio fuori città e per una serata con gli amici ne ha approfittato per rilanciare un trend primaverile super amato, quello dei look pigiama: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha ripreso la sua vita in mano dopo il periodo difficile vissuto lo scorso anno tra lo scandalo dei pandori e la separazione da Fedez. Non sorprende, dunque, che abbia approfittato del ponte del Primo Maggio per trascorrere qualche giorno fuori città in compagnia degli amici. Se l'ex marito è rimasto a Milano alle prese con il lancio del nuovo singolo con Clara, lei è partita alla volta di una località balneare in compagnia della migliore amica Veronica Ferraro (attualmente incinta). Cosa ha indossato per la prima serata mite della primavera? Un originale look pigiama: ecco tutti i dettagli.

Chiara Ferragni rilancia il trend dei look pigiama

Come ha trascorso il Primo Maggio Chiara Ferragni? Uscita di casa fin dalle prime ore del mattino, ha fatto visita a Cremona, la sua città natale, in compagnia dei piccoli Leone e Vittoria, aggirandosi tra monumenti iconici e bar storici che le ricordano l'infanzia. Nel pomeriggio ha poi raggiunto gli amici al mare, godendosi la giornata soleggiata con micro bikini e cappello di paglia di Miu Miu. Per l'uscita serale, invece, ha stravolto il suo stile: ha detto addio ai tacchi alti, alle minigonne e ai crop top, ha preferito puntare sulla comodità di un look pigiama, la sua particolarità? Sebbene sembri essere uscito dalla camera da letto, il completo è iper sofisticato, tanto da essere destinato a diventare un must della primavera.

Chiara Ferragni con il look pigiama

Chi ha firmato il "pigiama" di Chiara Ferragni

Il look pigiama di Chiara Ferragni è firmato Des Phemmes ed è contraddistinto da casacca di seta con l'abbottonatura sul davanti e pantaloni over coordinati, ovvero entrambi decorati all-over con delle linee verticali bianche e nere. Il dettaglio che ha reso il completo super glamour? Le applicazioni gioiello lungo le cuciture delle spalle. Per completare il tutto l'imprenditrice ha scelto un paio di sneakers modello running e delle collanine scintillanti con i nomi di Leone e Vittoria. Make-up appena accennato, capelli sciolti ed espressione serena: Chiara non potrebbe essere più felice e fashion di così

Chiara Ferragni in Des Phemmes