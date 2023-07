Chiara Ferragni è “piena rasa”: in vacanza trionfa l’ironia col cappello personalizzato Chiara Ferragni ha trascorso una serata sul Lago di Como nel weekend e ne ha approfittato per aggiungere un tocco ironico al suo outfit: ecco cosa c’è scritto sul nuovo cappellino.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha dato il via alle vacanze estive da diverse settimane, anche se per il momento può concedersi solo dei weekend fuori porta, visto che sta continuando a lavorare a pieno ritmo durante i giorni feriali. È stata a Disnyland Paris con i figli Leone e Vittoria, è volata in Puglia e ha trascorso qualche giorno in masseria con la famiglia al completo, mentre lo scorso venerdì è tornata con Fedez a Portofino, luogo a cui sono entrambi particolarmente legati. Ieri sera, invece, ha trascorso una serata a Villa Bonomi sul Lago di Como e ne ha approfittato per rivelare un dettaglio super ironico nascosto nel suo outfit in pieno stile estivo.

Il look estivo di Chiara Ferragni

Per il breve soggiorno sul Lago di Como Chiara Ferragni ha lasciato spazio allo stile casual, così da godersi il meritato relax al termine di una lunga settimana lavorativa. Niente minidress e tacchi alti, ha preferito un completino sporty abbinando il capo must dell'estate, i mini shorts di jeans, alla classica canotta bianca a costine ma declinata in una versione scintillante, ovvero decorata con una serie di cristalli sulla scollatura. Ha poi completato il tutto con un paio di sneakers bianche portate con i calzettoni a vista e degli occhiali da sole coordinati con la montatura total white.

Il look casual di Chiara Ferragni

Cosa c'è scritto sul cappello di Chiara Ferragni

A fare la differenza nel look estivo di Chiara Ferragni è stato il cappello. Si tratta di un modello con la visiera in total pink decorato con la scritto ricamata "Piena rasa" sul davanti. Sebbene non lo abbia indossato durante la serata di gala, l'imprenditrice non ha potuto fare a meno di immortalarsi col messaggio "personalizzato" in primo piano. Linguaccia in camera, simbolo della pace con le dita e ironia da vendere: Chiara ha dimostrato che, nonostante il successo mondiale, è rimasta con i piedi per terra, tanto da non prendersi mai troppo sul serio. In quanti si sentono "pieni rasi" come lei e vogliono a tutti i costi indossare l'accessorio in spiaggia durante le vacanze?

Leggi anche La vacanza dei Ferragnez in Puglia, quanto costa la masseria scelta per il soggiorno