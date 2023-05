Chiara Ferragni e le lezioni di public speaking: in The Ferragnez 2 spiega come si è preparata a Sanremo Nelle puntate finali di The Ferragnez 2 Chiara Ferragni ha spiegato come si è preparata per il Festival di Sanremo, concentrandosi soprattutto sulle lezioni di public speaking: ecco cosa è accaduto prima del debutto all’Ariston.

Per Chiara Ferragni l'esperienza al Festival di Sanremo 2023 è stata ad alto carico emotivo e non solo perché le ha permesso di calcare il palcoscenico più ambito del nostro paese, ha anche rappresentato il suo debutto in tv. In The Ferragnez 2 ha spiegato quali sono stati gli step affrontati per arrivare prontissima alle serate che l'hanno vista protagonista. Dopo aver rivelato com'è nato l'abito nudo che ha portato un messaggio forte e femminista all'Ariston, nelle puntate finali della serie ha rivelato come si è preparata per parlare in pubblico in modo impeccabile.

"A Sanremo vorrei essere molto spontanea"

Prima di Sanremo Chiara Ferragni aveva lavorato solo sui social, rapportandosi ai fan attraverso foto, video e Stories. Per arrivare preparata all'Ariston, ovvero un percorso completamente nuovo per lei, ha dunque deciso di lasciarsi affiancare da figure professionali. In The Ferragnez 2 ha documentato nei minimi dettagli l'incontro con Federico Stefanelli, coach di public speaking che le ha dato alcune lezioni per aiutarla a parlare in pubblico senza lasciarsi sopraffare dall'emozione o dal nervosismo. I suoi obiettivi? Come lei stessa ha dichiarato: "Al Festival vorrei essere molto spontanea, non prendermi troppo sul serio ma allo stesso tempo affrontare temi importanti".

Chiara Ferragni per la prima volta all’Ariston

Chiara Ferragni, cosa ha fatto alle lezioni di public speaking

Fin dalla prima sessione di public speaking l'imprenditrice si è resa conto che non era così semplice come credeva, basti pensare al fatto che il docente, dopo averla ascoltata, le ha detto: "Parli troppo veloce e televisivamente questa cosa non si può sentire". Successivamente ha fatto una prova durante la sua prima volta all'Aristonla sua prima volta all'Ariston: Federico Stefanelli ha provato a distrarla durante una presentazione sul palco, visto che anche durante il Festival si sarebbe ritrovata in qualche situazione confusionaria. Il risultato? Chiara ha continuato a dire "È difficile" ma ha affrontato tutto con determinazione: il resto è storia e il suo debutto televisivo verrà ricordato ancora a lungo.