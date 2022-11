Chiara Ferragni con la giacca da motociclista: quanto costa l’edizione limitata di lusso Chiara Ferragni ha indossato una giacca di pelle in stile motociclista griffata: appartiene a una limited edition di lusso.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni ha fatto un tuffo indietro nel tempo e in questo ritorno alle origini ha voluto con sé tutta la sua famiglia. "Oggi ho portato per la prima volta entrambi i miei bambini nella mia città natale Cremona" ha scritto l'influencer su Instagram, dove ha condiviso con fan e follower le istantanee della domenica in compagnia. Con lei c'erano, oltre ai piccoli Leone e Vittoria, anche suo padre, sua madre Marina Di Guardo, le sorelle Valentina e Francesca. Oltre a fare un po' la turista, l'influencer ne ha approfittato per fare un saluto alla tata d'infanzia Nuccia.

Il look domenicale di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha scelto un look rock, per la domenica in famiglia. Al dolcevita nero ha abbinato dei leggings in pelle dello stesso colore, con accessori in tinta: stivaletti e borsa griffata. La borsa è di Balenciaga: è la Neo Cagole City di forma trapezoidale che sul sito ufficiale della Maison costa 2300 euro. È impreziosita da finiture argento anticato, con tracolla e due manici; sullo specchietto è presente il logo della Casa di moda tono su tono in rilievo. Ma il pezzo forte del look è certamente la giacca.

in foto: borsa Balenciaga

La storia della giacca di Chiara Ferragni

La giacca corta di pelle di Chiara Ferragni è un modello d'ispirazione biker appartenente alla collezione di lusso Palace Gucci. La linea è il frutto della collaborazione tra la Maison italiana e il marchio londinese di streetwear nato nel 2009: i brand hanno messo insieme e reinterpretato alcuni dei rispettivi elementi distintivi in un gioco di contrapposizioni e sovrapposizioni, con la "P" di Palace accostata al monogramma Gucci. Ne sono nati accessori e capi d'abbigliamento ibridi per tutti i generi: borse, scarpe, felpe, T-shirt mescolano i codici estetici di entrambi, declinandoli in combinazioni inedite.

in foto: giacca Gucci

La giacca da motociclista era in vendita su Vault, uno spazio virtuale pensato dal direttore creativo per proporre articoli vintage e capsule collection esclusive, non solo della Maison, ma anche articoli in edizione limitata di altri marchi a lui cari. Oltre ai ricami, all'incrocio GG, ai loghi Gucci e Palace, la giacca nera e gialla dell'influencer è impreziosita dal patch con pantere. L'animale è uno dei più frequenti nell'estetica del brand, così come il serpente e l'ape.

La giacca non è più disponibile sul sito, dove però è possibile dare un'occhiata ai prezzi di altri capi di lusso della collezione: ci sono cinture da 850 euro e una felpa con cappuccio da 3600 euro, i pantaloni in pelle con ricami e patch (abbinati alla giacca di Chiara Ferragni) costano 11 mila euro, la giacca di pelliccia con GG allover in rilievo costa 12.500 euro. L'unico modo per acquistare la giacca è rivolgersi ai siti di resell, dove ovviamente il prezzo finale è maggiorato. Attualmente quello proposto da StockX è superiore ai 40 mila euro.