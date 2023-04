Chiara Ferragni celebra se stessa con la t-shirt personalizzata: “Quando dimentico il mio nome” Chiara Ferragni non smette mai di sorprendere col suo stile ma è stato di recente che ha dato il meglio di lei: ecco l’originale trovata per celebrare se stessa con ironia.

A cura di Valeria Paglionico

L'ultima settimana è stata davvero ricca di impegni per Chiara Ferragni: dopo essere tornata da Dubai, dove aveva organizzato una vacanza in famiglia, ha ripreso a lavorare a pieno ritmo. Ha partecipato alla Design Week, ha annunciato l'arrivo della seconda edizione di The Ferragnez – La serie, è stata a Bologna per presentare la nuova linea di make-up e ha trovato anche il tempo per stare con i piccoli Leone e Vittoria tra le mura di casa. Come da tradizione, ora che si avvicina il weekend ha raggruppato una serie di foto simbolo degli ultimi impegni per fare un recap della settimana sui social. Lo scatto che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan è stato quello in cui sfoggia un accessorio "auto-referenziale": ecco di cosa si tratta.

Il look casual di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è una delle imprenditrici italiane più famose al mondo, è stata capace di costruire un vero e proprio impero che porta il suo nome e non sorprende che sia desideratissima sui red carpet e sui palcoscenici più ambiti del momento. Quasi ogni giorno sfoggia abiti e accessori della sua linea di abbigliamento, consapevole del fatto che sono tutti contraddistinti dal logo col suo nome o dall'iconico occhio azzurro. È stato però di recente che ha dato il meglio di sé in fatto di stile, commentando tutto con estrema ironia. Si è immortalata in primo piano con indosso una t-shirt bianca, un modello crop a maniche corte decorato sul petto con la scritta "Chiara Ferragni" in una adorabile versione pop total pink.

Chiara Ferragni ironizza sulla t–shirt

L'ironia di Chiara Ferragni

Caschetto liscio perfettamente in piega, make-up impeccabile e collanine sottili total gold: anche in versione casual Chiara riesce a essere un'icona fashion. La cosa che forse in pochi si aspettavano è che avrebbe commentato simpaticamente la sua scelta di stile. Nella didascalia di una Stories in cui ha indossato la t-shirt della Chiara Ferragni Collection ha scritto: "When I forget my name", ovvero "Quando dimentico il mio nome" (con tanto di emoticon a forma di risata). Insomma, l'imprenditrice è riuscita a celebrare se stessa e il suo successo con un tocco di ironia, a prova del fatto che ancora oggi, nonostante sia una celebrità internazionale, riesce a non prendersi mai troppo sul serio.