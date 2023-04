Chiara Ferragni, bagno di folla a Bologna: è una business woman vestita di fiori Chiara Ferragni è tornata al lavoro: ha incontrato i fan a Bologna con il perfetto look primaverile e ha salutato un vecchio amico, Gianni Morandi.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni è tornata da una lunga vacanza a Dubai in compagnia del marito Fedez e dei figli Vittoria e Leone. Dopo essersi rilassata tra bagni al mare e gite nel deserto, l'imprenditrice digitale è tornata a Milano e ha ripreso subito le fila dei suoi affari. Prima ha annunciato l'uscita di The Ferragnez 2, mostrando la nuova locandina sui social, poi è partita alla volta di Bologna per un evento dedicato alla sua linea make up, dove ha sfoggiato un look che ha tutti i colori della primavera.

Chiara Ferragni indossa una tuta Chiara Ferragni Brand

L'evento di Chiara Ferragni a Bologna

Chiara Ferragni è anche un'imprenditrice del settore beauty e produce una linea di make up, firmata Chiara Ferragni Brand, con l'inconfondibile occhio cigliato. Lunedì 17 aprile ha iniziato la settimana a Bologna per un evento dedicato al make up realizzato in collaborazione con Douglas: i suoi fan si sono riversati in massa per salutarla e chiederle un selfie. Un vero e proprio bagno di folla, con tanto di traffico in tilt. Prima dell'evento Chiara Ferragni si è concessa una pausa a pranzo a casa di Gianni Morandi, dove ha gustato un piatto di tortellini preparati dalla moglie Anna.

Chiara Ferragni a pranzo da Gianni Morandi

Il look floreale di Chiara Ferragni

Se per il viaggio Chiara Ferragni ha scelto un look casual con boxer fuori dai jeans, per l'evento ha decisamente cambiato stile puntando sui colori e le fantasie primaverili. Ha indossato una tuta con stampa floreale abbinata a un blazer corto rosa acceso, il suo signature colour. Il look è firmato Chiara Ferragni Brand: la tuta è in vendita sul sito al prezzo di 367 euro. Floreale a primavera? Non piacerà alla terribile Miranda del Diavolo Veste Prada, ma a Chiara Ferragni moltissimo!