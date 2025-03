Chi ha vestito Elodie nella prima puntata del GialappaShow

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il GialappaShow sta per tornare: da lunedì 31 marzo 2025 partirà la quinta stagione del programma comico di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, andrà in onda in prima serata su TV8 e vedrà Mago Forest nei panni di "padrone di casa". Come da tradizione, ad affiancarlo sul palco in ogni puntata ci sarà un diverso co-conduttore, ma la cosa che nessuno si aspettava è che per l'appuntamento di debutto al suo fianco ci sarebbe stata Elodie. Per lei non si tratta della prima volta da presentatrice, lo aveva già fatto a Sanremo 2019, ottenendo un incredibile successo, ma fino ad ora non aveva mai messo alla prova le sue doti in un comic show. Chi ha firmato il look total black sfoggiato dalla cantante sul palco?

Quanto costa la giacca strutturata di Elodie

Elodie sarà la co-conduttrice della prima puntata della quinta stagione del GialappaShow e, stando alle prime immagini condivise sui social, non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. L'avevamo lasciata sul palco di Domenica In con un mini dress col reggiseno piumato, oggi la troviamo su TV8 in versione dark lady. Seguita dalla stylist Giulia Cova, ha puntato sull'audacia e sulla sensualità della Maison Mugler con un look dai dettagli iconici e riconoscibili. Il capo chiave è in assoluto la giacca strutturata, un modello molto avvitato con un unico bottone laterale, le spalline imbottite e l'orlo ondulato, il suo prezzo? Sul sito ufficiale della griffe il blazer viene venduto a 2.190 euro.

Mugler

Il look da co-conduttrice di Elodie al GialappaShow

A rendere ancora più femminile e glamour il look da co-conduttrice di Elodie è stata la minigonna con spacco laterale che ha abbinato alla giacca. Per completare il tutto ha poi scelto un paio di collant velati che hanno messo in risalto le gambe lunghe e snelle e delle pumps di Mugler nere col cinturino borchiato. Non sono mancati i gioielli APM Monaco, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti ed extra lisci, rimanendo fedele al colore extra dark che sfoggia dall'inizio dell'ultimo Sanremo. Insomma, Elodie ha dato l'ennesima prova di essere incredibilmente eclettica: è cantante di successo, icona di bellezza, icona fashion e ora anche conduttrice talentuosa.

