Chi ha disegnato e quanto costa la prima copertina di Priscilla, figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe

A cinque mesi di distanza dall'annuncio della gravidanza, Giulia De Lellis ha partorito. Lei e il compagno Tony Effe hanno finalmente potuto conoscere la loro bambina, Priscilla. La coppia ha cercato di tenere il più possibile nascosta la gravidanza, all'inizio, confermandola quando ormai circolavano insistentemente voci sui social. L'influencer, infatti, si è duramente espressa contro questo accanimento, in un momento così delicato nella vita di una donna, che meriterebbe più privacy e tatto. Allo stesso modo, ha criticato tutti coloro che nelle scorse settimane hanno diffuso fake news sulla nascita della piccola, definendola una vera e propria violenza. Ora i due si stanno godendo i primi momenti assieme a Priscilla e l'hanno già presentata sui social ai loro fan e follower.

I dettagli nella prima foto di Priscilla

La prima foto di Priscilla è tra le braccia del suo papà, che la coccola con gli occhi a cuoricino e già innamorato della piccola. Il rapper nello scatto è a petto nudo, come si usa fare nei primi momenti di vita del bebè, affinché ci sia un contatto diretto, il cosiddetto skin to skin. La bambina è avvolta in una copertina personalizzata su cui spicca, scritto in rosa, il suo nome. Priscilla è stato scelto mesi fa, è stata un'informazione che la coppia ha rivelato abbastanza presto, soddisfacendo la curiosità di fan e follower.

La copertina in questione, ben visibile negli scatti, è del brand Atelier Choux Paris, un marchio francese fondato nel 2016 specializzato in prodotti per l'infanzia, con focus su neonati e bambini. Sul sito ufficiale si può trovare di tutto: biancheria da letto, carta da parati, adesivi murali, abbigliamento, oggettistica da collezione. I prodotti tessili sono realizzati in Francia con cotone biologico certificato e hanno delle stampe molto riconoscibili, dei disegni estremamente delicati e in tonalità leggere. La copertina della piccola Priscilla è iconica, riflette perfettamente l'estetica del brand e infatti è inconfondibile.

Presenta le illustrazioni di Mattias Adolfsson, un artista svedese specializzato in disegni fantasiosi e ricami intricati. Questo Carré d'Or si chiama "Casa delle Bambole" perché rappresenta una deliziosa dimora in miniatura, con personaggi ed elementi decorativi che richiamano il tema del gioco e dell'infanzia. Sul sito ufficiale il prodotto è stato da poco riassortito, perché non era disponibile: costa 65 euro, ma il modello addosso a Priscilla costa sicuramente di più, in quanto personalizzato. Nella foto, il rapper indossa un prezioso orologio con quadrante rosa, un colore che sin dall'inizio accompagna tutto ciò che ha a che fare con la bimba.

Copertina Atelier Choux Paris

Chi è Mattias Adolfsson

L'artista svedese è noto per il suo stile iconico. Utilizza prevalentemente inchiostro e acquerelli creando bizzarri mondi nelle sue opere, universi dominati dalla fantasia, dove tutto è gioco e leggerezza. Ecco perché il brand, specializzato in prodotti per l'infanzia, ha trovato in lui la persona ideale per rivolgersi a quel tipo di pubblico, commissionandogli le famose copertine. Adolfsson ha realizzato opere anche per Disney, New York Times, WIRED e The New Yorker.