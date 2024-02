Chi è Vittoria di Savoia, royal influencer ed erede di un trono che non c’è più Con la morte di Vittorio Emanuele il suo ruolo all’interno della dinastia cresce. Nonostante l’Italia non sia più un regno nel 2020 il nonno aveva abolito la legge salica per inserirla nella linea di successione, nel frattempo lei si dedica alla moda e alla beneficienza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Vittoria di Savoia

Vittoria di Savoia sarebbe ora l'erede al trono, se ci fosse ancora la monarchia. È venuto a mancare sabato Vittorio Emanuele IV, figlio di Umberto II, ultimo re d'Italia e, di conseguenza, per chi alla questione dinastica e al casato ci crede ancora, il trono (che non c'è) ora spetterebbe a Emanuele Filiberto, mentre la figlia sarebbe ufficialmente la prossima e prima regina d'Italia. La monarchia, però, non esiste più dal 1945 e questi titoli sono solo una reminiscenza di una corona che ha smesso di regnare sulla penisola; ma ai discendenti di casa Savoia piace portare avanti le tradizioni e amano incoronare re senza regno. Nel 2020, infatti, il nonno Vittorio Emanuele aveva abolito la legge salica, permettendo così alla nipote di diventare la "prima regina d'Italia". Fortunatamente per lei, che per il momento sogna la moda, da questo titolo non derivano doveri nei confronti dello Stato, e potrà quindi continuare a dedicarsi a quello che ama.

Emanuele Filiberto e Vittoria di Savoia

Chi è Vittoria di Savoia

Classe 2003, Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria di Savoia è la figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau. Nata il 28 dicembre a Ginevra è stata battezzata nella Basilica di Santa Chiara ad Assisi e ha frequentato il liceo a Parigi. Dai capelli biondo cenere e gli occhi profondi si è fatta notare sul front row delle sfilate di ottobre alla Fashion Week nella Ville Lumiere, ospite di Dior e di altre Maison di lusso. Nel frattempo l'erede di casa Savoia lavora sui social, oltre che posare come modella. Elegante e trendy, ama vestirsi come tutte le sue coetanee e condivide con i suoi follower look e momenti di vita quotidiana. È anche molto sensibile alle condizioni dei più deboli, si è unita alla Croce Rossa italiana allo scoppio della guerra in Ucraina, in una missione con cui ha portato aiuto ai profughi oltre che portare in Italia sei bambini.

Vittoria di Savoia