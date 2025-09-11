Chi è Carolina Cucinelli, nominata tra le donne più influenti al mondo nel settore moda

Carolina Cucinelli, Women in Power Forum 2025

Il quotidiano Women's Wear Daily ha stilato la classifica delle cinquanta Women in Power 2025 della moda e del retail. Con orgoglio, spicca in elenco anche un nome italiano. Il cognome della donna in questione è già tutto un programma, essendo uno di quelli che tengono alto il nome del Made in Italy nel mondo. L'imprenditrice in questione è Carolina Cucinelli, figlia di Brunello Cucinelli, il fondatore dell'omonima Maison, specializzata nella compravendita del cashmere. Carolina Cucinelli è volata a New York per la serata di premiazione organizzata dal gruppo editoriale e ha anche tenuto un discorso.

Il ruolo di Carolina Cucinelli in azienda

Carolina Cucinelli è, assieme alla sorella Camilla, vicepresidente presso l'azienda di famiglia fondata da Brunello Cucinelli a Solomeo (in Umbria, vicino Perugia) nel 1978. Lei è entrata dopo gli studi d’arte, nel 2010, ricoprendo vari ruoli tra cui quello di responsabile dello sviluppo web del marchio e quello in consiglio di amministrazione. Nel gruppo lavora anche suo marito, il dirigente Alessio Piastrelli, sposato nel 2018.

Brunello Cucinelli e Carolina Cucinelli, CNMI Sustainable Fashion Awards 2024

Perché è stata premiata Carolina Cucinelli

Oggi l'azienda è una realtà nota a livello internazionale, con collezioni maschile e femminile complete, ready-to-wear, calzature e accessori, boutique monomarca in Europa, America e Asia. Insomma, è un'impresa che in questi 47 anni non ha smesso di crescere, senza mai dimenticare l'aspetto umano: profitti da un lato, ma attenzione alle persone dall'altro, con un approccio al lavoro sano e rispettoso.

Carolina Cucinelli

Proprio per questi motivi, WWD ha deciso di premiare Carolina Cucinelli, impegnata a portare avanti i valori fondanti dell'impresa fondata da suo padre. Nelle motivazioni presentate dal quotidiano, infatti, si legge che decisiva è stata l'abilità dell'imprenditrice nell'innovare l'eccellenza dell'artigianato Made in Italy di lusso, con una visione moderna e creativa ma al tempo stesso umana, capace di ispirare le nuove generazioni e di traghettare verso il futuro il nome dell'azienda. Proprio i giovani, sono stati sempre oggetto di grande speranza da parte di Brunello Cucinelli.

Camilla Cucinelli

Come ha reagito Brunello Cucinelli

Nel discorso pronunciato nel corso della serata di premiazione, ma anche su Instagram, Carolina Cucinelli ha menzionato sua sorella esprimendo il desiderio di condividere con lei il premio, perché entrambe credono fortemente nel brand ed entrambe sono molto fedeli alle sue radici etiche ed estetiche. Ha ringraziato anche tutti i collaboratori e gli impiegati, in particolare le donne, per il loro impegno e la passione che mettono quotidianamente nel loro lavoro in azienda. Non poteva mancare il commento di Brunello Cucinelli, che si è detto fiero del riconoscimento attribuito a sua figlia.

Carolina Cucinelli

Lui è stato a sua volta inserito da WWD tra i 115 più importanti changemakers della storia della moda mondiale. Sul sito ufficiale ha scritto: "Sono particolarmente contento che le mie figlie siano entrate in questo lavoro e che a loro piaccia". Il valore della famiglia è sempre stato fondamentale e ha speso per figlie e nipoti (Vittoria, Penelope e Brando) parole di grande affetto. Lo stesso affetto che riserva al borgo di Solomeo, a cui è legatissimo: "Il borgo è come una grande famiglia che non ti abbandona" ha scritto.