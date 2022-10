Charlize Theron, dal look da lady alle calze a rete: è lei la diva più eclettica dei red carpet Charlize Theron è tornata sui red carpet internazionali e lo ha fatto con dei look molto diversi tra loro. Ha sfoggiato prima un completo rosso da lady, poi un outfit dark e sensuale, dando prova di essere la diva più eclettica di Hollywood.

A cura di Valeria Paglionico

Charlize Theron è una delle intramontabili dive hollywoodiane e lo dimostra ogni volta che appare in pubblico. Con la sua bellezza mozzafiato, il suo fascino travolgente e il suo stile glamour e sofisticato riesce sempre a sconfiggere la "concorrenza", dando prova del fatto che l'età è solo una questione anagrafica. Oggi ha 47 anni ma, nonostante ciò, continua a essere meravigliosa come agli esordi, tanto da fare invidia anche alle colleghe ventenni. Dopo essere rimasta a distanza dai riflettori per tutta l'estate, negli ultimi giorni è tornata sui red carpet internazionali e ha lasciato il pubblico senza fiato con degli outfit sensuali e fashion che le hanno permesso di rivelare il suo lato più eclettico.

Il look rosso fuoco di Charlize Theron

Il primo evento ufficiale a cui ha preso parte Charlize Theron nelle ultime ore è quello organizzato da Elle a Los Angeles, la 29esima edizione del Women in Hollywood celebration (al quale ha partecipato anche Anne Hathaway). Per l'occasione l'attrice si è trasformata in una lady bon-ton con un outfit rosso fuoco firmato Alaia. Il look fa parte della collezione Primavera/Estate 2023 della Maison ed è contraddistinto da un abito a tubino aderentissimo lungo fino alle ginocchia portato con sotto dei leggings. Per completare il tutto la diva ha aggiunto degli accessori a contrasto: un paio di sandali bianchi col tacco alto e un blazer dalla linea classica poggiato sulle spalle. Chignon basso con la fila centrale, pedicure total black e make-up appena accennato: in versione lady Charlize è assolutamente meravigliosa.

Charlize Theron in Alaia

Charlize Theron osa col maxi spacco

Nelle ultime ore, invece, la diva ha partecipato alla prima del suo nuovo lavoro, la serie di Netflix The School For Good And Evil. Complice l'atmosfera più informale e il pubblico decisamente più giovane, Charlize ha lasciato a casa gli abiti da lady, preferendo qualcosa di più dark e sensuale. Si è rivolta alla Maison Dior, che le ha permesso di sfoggiare un completo nero con camicia di seta leggermente trasparente e maxi gonna a balze di taffettà. La particolarità di quest'ultima? Il profondissimo spacco laterale che ha rivelato non solo le audaci calze a rete ma anche gli slip in tinta. Non è mancato un tocco romantico con una spilla coi fiori agganciata al collo e con un paio di maxi stivali stringati di pizzo. Non è forse lei la diva più eclettica dei red carpet internazionali?