Charlene di Monaco in abito da sera con i figli: la foto di famiglia nella cartolina di Natale Il principe Alberto e la principessa Charléne hanno posato insieme in abito da sera per la tradizionale cartolina d’auguri: a rubare la scena, però, è la figlia Gabriella con l’abito scintillante.

A cura di Beatrice Manca

Il principe Alberto con la famiglia (foto di archivio)

L'anno scorso ci fu solo un disegno a ritrarre la famiglia reale di Monaco per Natale: la principessa Charlène non si era ancora completamente ristabilita dopo gli interventi subiti in Sudafrica. Quest'anno però il principe Alberto ha potuto riunire l'intera famiglia per il tradizionale cartolina d'auguri natalizia: la moglie Charlène, completamente ristabilita, è apparsa radiosa in abito nero abbracciata ai figli. La vera protagonista però è la principessina Gabriella!

La cartolina di Natale della famiglia reale di Monaco

Nelle ultime settimane abbiamo potuto ammirare le cartoline natalizie dei reali d'Europa: il principe William e Kate Middleton hanno scelto un ritratto di famiglia estivo e casual, mentre le principesse spagnole Leonor e Sofia hanno posato da sole, con semplici maglioni bianchi. La famiglia Grimaldi, all'opposto, ha scelto un ritratto glamour ed elegante: la foto è stata scattata dal fotografo di corte Eric Mathon all'interno del palazzo, accanto a un albero di Natale. A svelarla in anteprima è stato il magazine americano People.

Gabriella "ruba la scena" nella foto di Natale

Per l'occasione i principi hanno scelto abiti da sera: Alberto di Monaco ha indossato un completo blu con cravatta abbinata, la principessa Charlène un abito da sera nero con profonda scollatura a V e una preziosa collana dorata. L'ex nuotatrice abbraccia i due figli gemelli: Jacques è già un ometto con il completo nero, mentre la sorella Gabriella brilla con l'abito da principessa rosa. La principessina di Monaco è la vera protagonista della foto di Natale: posa con esuberanza di fronte all'obiettivo mostrando il vestito rosa con la vaporosa gonna di tulle e il cerchietto di cristalli. È lei la vera diva dei royal monegaschi.