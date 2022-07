Charlène di Monaco, guida turistica per un giorno con i pantaloni più chic dell’estate La principessa Charlène ha stupito i turisti con una visita a sorpresa agli Appartamenti del Palazzo appena ristrutturati: una guida super chic con il look bicolore.

A cura di Beatrice Manca

foto di Eric Mathon via Instagram @palaisprincierdemonaco

Charlène di Monaco è tornata in pubblico: la scorsa settimana i sudditi avevano notato la sua assenza al Ballo della Rosa, evento di gala che ha riunito tutta la royal family monegasca, da Charlotte Casiraghi a Beatrice Borromeo. Nessun problema di salute, però, la moglie del principe Alberto è apparsa sorridente ed elegantissima al Palazzo del Principe di Monaco. La visita in realtà è stata una vera e propria sorpresa per i turisti che visitavano il palazzo. La principessa Charlène si è rivelata un'abile guida turistica con il completo più chic dell'estate: pantaloni beige e casacca.

Il look estivo di Charlène di Monaco è griffato

La principessa Charlène ha stupito i turisti, presentandosi al Palazzo del Principe di Monaco: ha mostrato ad alcuni ospiti le stanze ristrutturati e gli affreschi rinascimentali appena restaurati, per poi posare con i visitatori. Il fotografo ufficiale di Palazzo l'ha immortalata mentre sorride ai turisti e ai bambini, e l'account ufficiale di Palazzo condiviso sui social le immagini dell'evento. Non solo Charlène appare sorridente e a suo agio, è anche molto elegante con un completo semplice e raffinato, perfetto per l'estate. La principessa ha indossato una casacca senza maniche con i bottoni nera, fermata in vita da una cintura beige en pendant con i pantaloni ampi e morbidi.

La giacca della principessa Charlene è firmata Louis Vuitton

I pantaloni palazzo sono il capo "furbo" e fresco per l'estate, perfetti anche nelle occasioni formali. Il look della principessa Charlène, completato da scarpe con il tacco nere, è interamente firmato Louis Vuitton. I rumors sullo stato del suo matrimonio non accennano a tacere, ma intanto vediamo una nuova Charlène in pubblico: sempre più serena, sicura e glamour. Il suo stile si è evoluto molto negli anni: anfibi e giacche mimetiche sembrano appartenere definitivamente al passato, ora l'ex nuotatrice sceglie raffinati tubini black&white, abiti monospalla e tute in colori pastello. E fa già concorrenza alle royals britanniche…