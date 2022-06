I pantaloni palazzo sono i più freschi (e chic) dell’estate 2022: come abbinarli di giorno e di sera Cosa indossare quando è troppo caldo per i pantaloni ma i bermuda sono assolutamente vietati? La soluzione arriva direttamente dalle sfilate Primavera/Estate 2022: i pantaloni palazzo.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Fendi, Eva Longoria in Alberta Ferretti, Versace

L'estate è arrivata e il caldo si fa sentire. Le gambe chiedono di essere liberate da calze e pantaloni per poter godere del fresco di shorts e minigonne. Se le vacanze sono lontane, però, vestirsi per l'ufficio può creare qualche difficoltà: cosa indossare allora quando è troppo caldo per i pantaloni ma i bermuda sono assolutamente vietati? La soluzione c'è e ce la suggeriscono direttamente le passerelle Primavera/Estate 2022: i pantaloni palazzo sono il must have più elegante (e fresco) della stagione, perfetti in mille occasioni, dal lavoro alla cerimonia, da un pomeriggio casual a una cena elegante.

I pantaloni palazzo sono la tendenza moda dell'estate 2022

Ampi, colorati e a vita alta: i pantaloni palazzo sono un capo strategico del guardaroba. Innanzitutto, risolvono il dilemma che si presenta ogni estate per le occasioni formali: sono eleganti, discreti e incredibilmente versatili. Le passerelle moda Primavera/Estate 2022 li hanno declinati in mille varianti: Fendi punta sull'eleganza del total white per completi sartoriali freschi e chic, Alberta Ferretti invece riscopre il fascino sahariano dei pantaloni ampi beige. Pucci e Versace, invece, accendono i pantaloni palazzo con stampe foulard coloratissime che fanno già aria di vacanza.

I pantaloni palazzo di Stella McCartney

Come abbinare i pantaloni ampi in modo casual

I pantaloni palazzo sono impegnativi solo all'apparenza: possono essere indossati anche di giorno, in versione casual, sulle sneakers o sui sandali rasoterra. L'ideale, come sempre, è puntare sulla semplicità, come fa Eva Longoria: un crop top bianco o color panna farà risaltare i pantaloni ampi e colorati, bilanciando le proporzioni, mentre una camicia in una tinta accesa o fantasia sdrammatizza i pantaloni bianchi. Se l'altezza non è dalla vostra il trucco c'è: basta annodare la camicia sotto il seno o "infilarla" nei pantaloni per far risaltare il punto vita.

Eva Longoria in Alberta Ferretti

Come indossare i pantaloni palazzo per le occasioni eleganti

La sera ci si può sbizzarrire con un top reggiseno dalla stampa foulard, o con una bralette variopinta. Il segreto è sempre bilanciare le proporzioni: i pantaloni palazzo, ampi e a vita alta, si abbinano perfettamente a top micro (anche sotto la giacca) e ai sandali con il tacco e la zeppa, il must dell'estate 2022, in modo da riequilibrare le lunghezze. Se avete una cerimonia estiva e non sapete cosa indossare, i pantaloni palazzo sono un ottimo alleato di stile: l'importante è sceglierli in un tessuto pregiato, come la seta, in colori pastello o con una fantasia delicata, abbinandoli a un sottogiacca coordinato o a una blusa in seta. Un paio di sandali con i listini e una pochette gioiello faranno il resto: un'idea semplice, raffinata ma soprattuto anticaldo!