Charlene di Monaco è una dea in bianco: look candido per l’evento di gala con Alberto Charlene di Monaco ha partecipato a un evento di gala organizzato dal marito Alberto e per l’occasione si è trasformata in una vera e propria dea. Ecco chi ha firmato l’etereo abito bianco sfoggiato in pubblico.

A cura di Valeria Paglionico

Charlene di Monaco è una delle principesse europee più amate e non sorprende che riesca ad attirare tutti i riflettori su di sé ogni volta che appare in pubblico. Lo scorso anno lo ha trascorso quasi totalmente lontana dalle telecamere e dalla vita mondana a causa di alcuni problemi di salute, oggi però le cose sono cambiate: si è ripresa al 100% e incanta i sudditi ogni volta che partecipa a un evento istituzionale. Dopo essere volata a Londra per i funerali della regina Elisabetta II, ai quali ha partecipato in un rigoroso total black, ora è rientrata a Monaco e ha partecipato al Foundation Gala organizzato dal marito Alberto in versione dea.

L'abito bianco di Charlene di Monaco

Qualche giorno fa nel principato di Monaco si è tenuto il Prince Albert II of Monaco Foundation Gala e la principessa Charlene non ha potuto fare a meno di parteciparvi al fianco del marito. Per l'occasione ha abbandonato il nero (colore del lutto indossato in onore della regina) e si è trasformata in una vera e propria dea. Ha puntato su un look etereo e candido con un sinuoso abito monospalla firmato Halston, il noto stilista americano a cui Netflix ha dedicato una serie tv. Si tratta un modello minimal ma allo stesso tempo bon-ton, con la gonna lunga e ampia, dei drappeggi lungo la silhouette e una sola manica che cade morbida sul braccio (prezzo 680 euro).

L’abito Halston

Alberto veste in coordinato con Charlene

Charlene non ha rinunciato al taglio di capelli cortissimo e rock che ormai da anni la contraddistingue e ha aggiunto un tocco principesco con una semplice collana d'oro bianco e diamanti. Il principe Alberto non è stato da meno in fatto di stile, anche se ha preferito qualcosa di più tradizionale: lo smoking bianco e nero con il papillon a contrasto. Così facendo, è riuscito a vestirsi in coordinato con la moglie, apparendo adorabile e chic al suo fianco. Insomma, i due si sarebbero lasciati definitivamente alle spalle le voci di una presunta crisi: le cose tra loro sembrerebbero andare a gonfie vele, tanto da non poter fare a meno di apparire sempre più spesso in pubblico fianco a fianco.