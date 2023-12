Chanel Totti con le amiche tra le strade di Roma: abbina la tuta alla borsa da quasi 3mila euro Chanel Totti ha passeggiato tra le strade di Roma con le amiche ieri pomeriggio. Per l’occasione ha puntato sulla comodità ma non ha rinunciato alla sua passione per le griffe.

A cura di Valeria Paglionico

Chi non ha approfittato dell'ultimo weekend prima di Natale per fare una passeggiata in centro? Le star non hanno fatto eccezione e in molte si sono godute la magica atmosfera delle festività tra vetrine illuminate, ricerca dei regali e lucine scintillanti. Chanel Totti è una di queste: ieri sera è uscita con le amiche, prima tra tutte Melissa Monti, la fidanzata del fratello Cristian, e sui social ha condiviso una suggestiva foto di Piazza di Spagna gremita di persone rimaste incantate dall'albero addobbato in total gold. Per l'occasione la figlia di Ilary Blasi non ha rinunciato allo stile, anzi, ha mixato comodità e griffe: ecco cosa ha indossato per la serata pre-natalizia in compagnia.

Il look comodo di Chanel Totti

Chanel Totti è tornata a Roma dopo aver trascorso diversi giorni a St. Moritz tra look da neve e originali passamontagna cartoon in coordinato col fidanzato. Ora per lei è arrivato il momento di pensare ai regali di Natale e lo ha fatto organizzando una passeggiata in centro con le amiche.

Chanel Totti a Piazza di Spagna

Prima di uscire non ha potuto fare a meno di scattarsi un selfie allo specchio, rivelando così il look scelto per l'occasione. Ha puntato su una comoda tuta total white, un modello con felpa col cappuccio e pantaloni con l'elastico alla caviglia, il tutto arricchito da un paio di calzettoni di spugna portati a vista e delle sneakers Adidas. Non è mancato il cappottino nero per proteggersi dal freddo.

Chanel Totti con le amiche

Chanel Totti con gli accessori griffati

A fare la differenza nel look di Chanel sono stati gli accessori, che ancora una volta hanno rivelato la passione per le griffe ereditata dalla mamma Ilary Blasi. Ha abbinato la tuta a un cappellino con la visiera con il maxi logo Celine a contrasto sul davanti (prezzo 420 euro) e non ha rinunciato alla borsetta "preziosa".

Borsa Bottega Veneta

I fashion addicted l'hanno sicuramente riconosciuta fin dal primo sguardo: si tratta della Teen Jolie di Bottega Veneta, l'iconico modello a motivo intreccio e con il dettaglio annodato sul manico declinata in una versione in pelle color petrolio. Quanto costa? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 2.900 euro. Sotto l'albero Chanel Totti troverà dei regali griffati?

Chanel Totti con cappello Celine e borsa Bottega Veneta